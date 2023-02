Stark besetztes Badmintonturnier – Das Swiss Open meldet: Auch die Vorjahressiegerin kommt nach Basel Von 21. bis 26. März findet in der St.-Jakobs-Halle das Weltklasseturnier statt, dessen Teilnehmerfeld hochkarätiger kaum sein könnte. Dominic Willimann

Sie hat in der Joggelihalle ihren Titel zu verteidigen: Die Inderin Pusarla Venkata Sindhu. Foto: PD

Pusarla Venkata Sindhu kommt ein nächstes Mal nach Basel. Das melden die Organisatoren des Yonex Badminton Swiss Open einen Monat vor Turnierstart (21. bis 26. März). Die Inderin geniesst in ihrer Heimat Superstar-Status und reist als Titelverteidigern in die St.-Jakobs-Halle.

Ebenfalls in bester Erinnerung ist, dass die 27-Jährige an gleicher Stätte 2019 den WM-Titel holte. Neben P. V. Sindhu treten mit Carolina Marin (Spanien) und der Thailänderin Ratchanok Intanon zwei weitere Weltmeisterinnen beim Swiss Open an. Allein diese Konkurrenz verspricht Hochspannung auf Topniveau.

Nicht minder stark besetzt ist – trotz des dicht gedrängten Turnierkalenders – das Tableau im Männer-Einzel. Sieben der Top Ten der Weltrangliste haben sich für das Basler World-Tour-Turnier eingeschrieben. Natürlich darf dabei auch der Däne Viktor Axelsen nicht fehlen, der in der Joggelihalle zu den Stammgästen zählt und auch schon zu den Siegern zählte. Diese Dichte an Spitzenspielern führt dazu, dass bereits die Weltnummer 35 die Qualifikation bestreiten muss. Fix dabei im Hauptfeld ist dank einer Wildcard hingegen Tobias Künzi (Weltnummer 98), der beste Schweizer.

Somit werden die Besucher auch in diesem Jahr in der Brüglinger Ebene Weltklasse-Badminton zu sehen bekommen. Dank Engagements von Sponsoren ist der Eintritt an den ersten beiden Turniertagen frei. Für Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag können im Vorverkauf Tickets bezogen werden. Erwartet werden insgesamt 15’000 Zuschauer.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.