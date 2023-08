Weg mit dem Taubenkot – Das Strassburger Denkmal wird wieder einmal frisch gemacht Das prominente Monument wird zurzeit eingerüstet. Geplant sind Reinigungsarbeiten und die Erneuerung der Marmorschutzschicht. Die Arbeiten sollen bis Mitte September andauern. Elina Häring

Das Strassburger Denkmal in der Elisabethenanlage wird eingerüstet. Foto: Dominik Plüss

Vielleicht ist es der einen oder anderen Pendlerin oder Verkehrsteilnehmerin schon aufgefallen: Das Strassburger Denkmal in der Elisabethenanlage beim Bahnhof Basel SBB ist komplett eingerüstet.

Wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) auf Anfrage schreibt, stehen eine «intensive Reinigung und die Erneuerung der Schutzschicht der Marmorgruppe» an. Das Denkmal wurde 2014 letztmals umfassend restauriert und soll nun optisch wieder aufgefrischt werden.

Nach knapp zehn Jahren seien diese Arbeiten, die von einer auf Marmorkonservierung spezialisierten Firma durchgeführt würden, nötig, so das BVD. Momentan ist der Gerüstaufbau im Gange. Die eigentlichen Arbeiten beginnen am 21. August und sollen bis Mitte September dauern. Auf Nachfrage der BaZ, wie viel die Auffrischungskur kosten soll, wollte das BVD keinen konkreten Betrag nennen. Die Kosten würden über das Budget für den jährlichen Kunstunterhalt abgerechnet, es sollten laut BVD keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Das aus Carraramarmor gefertigte Denkmal wurde 1895 von Frédéric Auguste Bartholdi angefertigt, als dessen berühmtestes Werk die Freiheitsstatue in New York gilt. Es wurde vom französischen Baron Hervé de Gruyer als Dank für die Schweizer Hilfe für die Stadt Strassburg, die während des Deutsch-Französischen Kriegs 1870 massivem Beschuss ausgesetzt war, der Stadt Basel gestiftet, wie das BVD in einer Mitteilung auf Facebook schreibt. Das Denkmal wurde im Beisein des Künstlers im Oktober 1895 eingeweiht.

Elina Häring ist seit Mitte Juli Praktikantin bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

