Architektur in Dübendorf – Das Stöckli im Zebramantel Das Zürcher Büro Clou Architekten ergänzt ein Einfamilienhaus mit einem Pavillonhaus und liefert so die moderne Antwort auf das traditionelle Stöckli. Andrea Eschbach

Die Fassade in silbrig vorvergrauter Lärche changiert je nach Tageslicht. Foto: Andreas Graber

Wohnen miteinander und doch auf Distanz: Im Stöckli verbrachten früher die Eltern ihren Lebensabend, nachdem sie das Bauernhaus ihren Kindern vermacht hatten. Wie man das legendäre Stöckli aus Jeremias Gotthelfs Zeiten in die Moderne holen kann, zeigt das Zürcher Büro Clou Architekten.

Das neue Stöckli an der Pantloostrasse in Dübendorf liegt in einem Einfamilienhausquartier in durchgrünter, zweiter Reihe. Auftraggeber waren die Eltern des Clou-Architekten Andreas Feurer. Sie überliessen das in den 1980er-Jahren gebaute Wohnhaus ihrer Tochter mit Familie, für sich selbst wünschten sie sich ein neues altersgerechtes, barrierefreies Haus mit kleinerer Wohnfläche.

