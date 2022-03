Ukraine-Blog: Fotos, Fakes und Fragen - Das steckt hinter den Drohnenbildern von Mariupol

Das steckt hinter den Drohnenbildern von Mariupol

«Dramatisch Aufnahmen zeigen die Zerstörung Mariupols». So betitelte eine britische Zeitung ein Video, das seit Montag, 14. März, auch über andere internationale Medien verbreitet wird. Zuerst tauchte es auf Twitter, später auch auf Youtube auf. Es zeigt über eine Minute lang aus der Luftperspektive Plattenbauten, die gerade beschossen werden, im Hintergrund sieht man eine Stadtlandschaft mit etlichen brennenden Häusern. Weder ein genauer Zeitpunkt der Aufnahme noch der genaue Ort werden in dem Video angegeben; es ist lediglich von der südukrainischen Stadt Mariupol die Rede, die seit Tagen von russischen Truppen belagert wird und angeblich sowohl von der Strom- als auch der Wasserversorgung abgeschnitten ist.

Als Quelle des Videos nennt die Nachrichtenagentur AP das «Asow-Bataillon». Asow war ursprünglich der Name eines rechtsextremen Freiwilligencorps, das sich in der Ukraine nach der russischen Okkupation der Krim gebildet hatte. In den vergangenen Jahren wurden das Asow-Bataillon immer mehr in die regulären Strukturen der ukrainischen Armee integriert und gehört heute zur Elite der Nationalgarde. Zu deren Ausrüstung gehören auch in der Türkei gebaute Kampfdrohnen des Typs Bayraktar. Obwohl diese Fluggeräte ziemlich langsam und ohne eigene Verteidigung sind, konnten sie offenbar von den Russen noch nicht vollständig ausgeschaltet werden, was auch westliche Militärexperten wundert. Ob die Aufnahme von einer solchen Bayraktar-Drohne gemacht wurde, ist aber nicht nachweisbar. Auf Youtube sind auch Videos von russischen Drohnen aus Mariupol aufgetaucht, allerdings wird dort meistens nur gezeigt, wie ukrainische Militäreinrichtungen aus der Luft angegriffen und zerstört werden.

Dass das aktuelle Video tatsächlich aus Mariupol stammt, kann anhand eines Vergleichs mit Google-Map klar verifiziert werden: Die Wohnblocks stehen (oder standen) im Westen der Stadt, in der «Strasse der Roten Flotte». Im weiteren Verlauf des Videos ist – welche Ironie – die «Allee des Friedens» (Prospekt Miru) mit mehreren grossen Supermärkten und Möbelhäusern zu sehen, die noch keine oder wenige Einschläge abbekamen.

Bild: Google Maps

Bild: Screenshot Video (Twitter @bopanc)

Völlig zerstört hingegen ist neben den brennenden und zum Teil eingestürzten Wohnhäusern das grösste Einkaufszentrum der Stadt, das «Epicentr K». Auf dem Video ist nur mehr eine Ruine ohne Dach zu sehen. Das Einkaufszentrum soll laut Medienberichten am 2. März bei einem russischen Angriff getroffen worden und völlig ausgebrannt sein. Das Video aus Drohnenperspektive muss also in den vergangenen Tagen, auf alle Fälle nach dem 2. März, entstanden sein.

Bild: Google Street View

Entlang der Friedensallee sieht man weitere Häuser brennen und zum Ende des Videos einen Blick auf Rauchsäulen am Horizont – dort, wo sich das Stadtzentrum von Mariupol befindet. Etwa 200'000 Menschen sollen sich noch in der Stadt am Schwarzen Meer befinden, die seit Beginn des Monats von russischen Truppen eingekesselt ist. Laut Stadtverwaltung sind im Kessel bisher 2100 Zivilisten gestorben.

Bernhard Odehnal, publiziert am Dienstag 15. März.