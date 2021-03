Analyse der Corona-Situation – Das spricht gegen eine Öffnung der Restaurants Der Bundesrat hat vier epidemiologische Kriterien definiert, die für seine Entscheide relevant sind. Wo die Werte stehen und was Fachleute dazu sagen. Nik Walter

Ist das bald wieder erlaubt? Touristen geniessen Take-away-Essen auf der Terreasse des Restaurant Rigi Staffel im Februar. Foto: Keystone

Heute Freitag präsentiert der Bundesrat das nächste geplante Lockerungspaket, das er zur Vernehmlassung an die Kantone schicken wird. Definitiv entscheiden wird er dann am 19. März, ob und allenfalls wie ab dem 22. März neue Lockerungsschritte möglich sein werden. Der Druck aus vielen Branchen, der Bevölkerung und aus bürgerlichen Kreisen ist jedenfalls riesig, möglichst schnell und breit zu öffnen, von Restaurant-Terrassen über Kultur- und Sportveranstaltungen bis hin zur Wiedereinführung des Präsenzunterrichts an Hochschulen (lesen Sie dazu auch die Ergebnisse der Tamedia-Umfrage zu Corona-Lockerungen).