Alpstaeg, Polizei und Playoff – Das Spiel des FC Basel in Luzern und seine Nebenschauplätze Für den FC Basel geht es beim Nachholspiel in Luzern um wichtige Punkte. Doch für die Anhänger beider Clubs gibt es gerade Wichtigeres als Sieg oder Niederlage.

Die Fans des FC Luzern protestieren. Oben («Zäme meh als 52») gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Und unten («Gäge Playoffs») gegen den bevorstehenden Modus. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Für den FC Luzern und den FC Basel ist dieses Nachholspiel am Mittwochabend gar nicht so unbedeutend. Die Luzerner können sich mit einem Sieg immerhin am FC St. Gallen vorbei auf den dritten Tabellenplatz schieben und hätten am Wochenende die Chance, als zweitbester Club in die Winterpause zu gehen. Und die Basler könnten den Rückstand auf Leader YB mit einem Sieg immerhin auf elf Punkte verkleinern.

Aber irgendwie scheint das Spiel fast schon zur Nebensächlichkeit zu verkommen. Die Luzerner interessieren im Moment ganz andere Dinge und nicht, ob sie Mitte November nun Zweiter, Dritter oder Vierter in der Liga sind. Die Basler Fans liefern sich noch immer ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Luzerner Polizei. Und über all dem schwebt die Modusdiskussion.

Auch der FC Luzern hat einen Bernhard

Solche Bilder gab es vor gar nicht allzu langer Zeit auch beim FCB: Vor der Swissporarena steht ein gepackter Koffer für Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Fans des FC Basel dürften sich an ihre eigene Vergangenheit erinnert fühlen, wenn sie sehen, was in diesen Tagen in Luzern passiert. Ein Bernhard, der die Aktienmehrheit an einer Holding besitzt, die eine Profifussball-Abteilung kontrolliert. Die Absicht, den Club am Willen der Mehrheit vorbei zu verändern. Eine Region, die sagt, es ist Zeit zu gehen. Und ein juristischer Winkelzug, der alles vorerst blockiert.

Es scheint tatsächlich so, als würde der FCL den Besitzerstreit des FCB noch mal aufführen, jedoch mit leicht veränderter Dramaturgie. Der Luzerner Bernhard heisst Alpstaeg, nicht Burgener. Der Gegenspieler ist nicht David Degen, sondern Präsident Stefan Wolf sowie der Minderheitsaktionär Josef Bieri. Und was bei den Baslern die «superprovisorische Verfügung» war, ist beim FCL die «vorsorgliche Massnahme».

Entzündet hat sich der Streit um den Club an Remo Meyer, dem Sportchef des FC Luzern. Alpstaeg wollte ihn schon vor einigen Monaten entlassen haben, doch die sportliche Führung kam dem Wunsch des Entscheiders nicht nach. Als Reaktion gab der 77-Jährige Anfang Oktober ein Interview im «SonntagsBlick», in dem er sagte: «Ich bin mit der ganzen Führung nicht zufrieden.»

Alpstaeg hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, den Verwaltungsrat der FC Luzern Innerschweiz AG auszutauschen. Am 3. November hätte es passieren sollen, bei der Generalversammlung der Holding. Bieri konnte dies mithilfe seiner Anwälte jedoch verhindern, seitdem befindet sich der Club im Schwebezustand zwischen Alpstaegs Vision und der Realität eines Clubs in tiefer Zerrissenheit.

An einer Stelle unterscheiden sich die Geschichten von FCB und FCL jedoch: Die Basler hatte mit David Degen einen Retter, der dank seines Vorkaufsrechts ein juristisches Mittel hatte, um das Drama zu beenden. Beim FCL deutet aktuell wenig darauf hin, dass sich die Basler Geschichte in der Innerschweiz wiederholt.

Die FCB-Fans kommen mit dem Regelzug

Nach dem letzten Auswärtsspiel des FCB in Luzern kam es am 30. Januar vor dem Stadion zu Ausschreitungen zwischen der Luzerner Polizei und einem Teil der Gästefans. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Am 30. Januar findet das vorerst letzte Basler Auswärtsspiel in Luzern statt. Der FCB gewinnt 3:0, Fabian Frei (2) und Darian Males treffen, und während der Partie deutet nichts darauf hin, dass es im Anschluss zu Ausschreitungen zwischen einigen Basler Fans und der Luzerner Polizei kommen wird.

Zum ersten Mal wird der Basler Fanmarsch an diesem Tag nicht bewilligt, viele Fans reisen darum individuell an. Nach dem Spiel kommt es aus diesem Grund vor dem Gästesektor zu Diskussionen: Die Polizei will, dass alle Personen in Bussen zum Bahnhof fahren, während einige der FCB-Fans zu ihren Autos wollen.

Zu einem späteren Zeitpunkt setzt die Polizei Gummischrot ein, ein Fan wird dabei schwer am Auge verletzt. Es kommt zu Sachbeschädigungen und zwei Darstellungen der Vorfälle: Die Polizei erklärt, die Fans hätten Pyromaterial geworfen und eine Polizeikette durchbrechen wollen. Die Fans sagen, die Polizei habe die Eskalation durch ihren Mitteleinsatz zu verantworten.

So weit die Vorgeschichte.

In der Zwischenzeit gab es ein Debriefing mit der Luzerner Polizei und Vertretern der beiden Clubs. Aber um eine vertiefte Aufarbeitung kann es sich dabei kaum gehandelt haben. Denn auch vor dieser Partie sorgt die Thematik wieder für Diskussionen.

Die Basler hätten im Vorfeld ein Gesuch für ihren Fanmarsch einreichen sollen, was in den vergangenen Jahren nie der Fall war, wie zu hören ist. Diese Frist dafür liess man verstreichen, und am Montag kündigte die Muttenzerkurve an, dass man mit Regelzügen nach Luzern reisen wird.

Die Fans interpretieren das Vorgehen der Polizei als «Ultimatum». Die Polizei sagt: «Wir bedauern es, dass kein Gesuch gestellt wurde, denn die Luzerner Behörden verfolgen eine friedliche Durchführung dieser Sportveranstaltung, in der der Sport und die positiven Emotionen im Vordergrund stehen sollten.»

Die Lage zwischen den FCB-Fans und der Luzerner Polizei hat sich nach dem letzten Auswärtsspiel also noch immer nicht entspannt. Und es bleibt zu hoffen, dass am Mittwoch tatsächlich nur die Emotionen im Zusammenhang mit dem Spiel eine Rolle spielen.

Wie stimmt David Degen am Freitag ab?

David Degen während der Generalversammlung des Vereins FC Basel 1893 im Mai 2022. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Im November 2015 schrieb David Degen in einer Kolumne zum Thema Modus der Super League: «Der jetzige Modus mit insgesamt 36 Runden, in dem sämtliche Mannschaften je viermal in einer Saison gegeneinander antreten, mag zwar öde sein, aber ist letztlich das fairste Modell.»

Im Mai 2022 sagte Degen bei der 128. Generalversammlung des FC Basel zum Thema Playoff: «Es ist ein neuer Schritt. Ich habe meine Stimme nur gegeben, weil ich modern denke. Und ich bin der Meinung, dass wir etwas probieren sollten».

An diesem Freitag stimmen die 20 Clubs der obersten beiden Ligen darüber ab, welcher Modus ab der neuen Saison in der Super League gelten soll. Im Mai hat man sich darauf geeinigt, dass die Super League auf zwölf Teams aufgestockt und dass der Meister in Playoff-Spielen ermittelt wird. Doch seitdem ist viel geschehen.

Der FC Zürich und sein Präsident Ancillo Canepa haben fristgerecht einen Antrag eingereicht, um die geplante Einführung des Playoff aufzuheben und künftig im «Schottischen Modell» zu spielen. Dem haben sich andere Clubs angeschlossen: YB, St. Gallen, Winterthur, Vaduz, Thun, Schaffhausen – und der FC Luzern.

Für die Umstürzung des Modus braucht es am Ende elf Stimmen, alles deutet auf eine knappe Abstimmung hin. Und entscheidend könnte ausgerechnet David Degen sein. Vor wenigen Tagen hat der FCB sich zu dem Thema geäussert: «Unser Verwaltungsrat hat die neue Ausgangslage zur Kenntnis genommen und analysiert diese im Hinblick auf die Abstimmung am 11. November 2022 nach bestem Wissen und Gewissen.»

Das klingt schon wieder ganz anders als die Aussagen von David Degen im Mai. Und der grösste Teil der lauten Basler Fans würde es natürlich begrüssen, wenn der Präsident seine Meinung ändert und am Freitag gegen die Einführung des Playoff stimmt.

