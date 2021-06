Stress nach Corona – Das Sozialleben ist aktuell wie Speeddating Die Coronazahlen sinken, die Einschränkungen werden immer mehr gelockert: Was wir in der Freizeit so schmerzlich vermisst haben, ist endlich wieder möglich. Endlich? Silke Wichert

Nach Monaten kontaktarmer Pandemie sehnen viele nicht wenig mehr herbei, als endlich wieder viel zusammen zu sein. Foto: imago classic/imago/PhotoAlto

Einer der meistgesagten Sätze 2020: «Das holen wir alles nach!» Ständig wurden Feste verschoben, die mit jeder weiteren Verzögerung gedanklich nur noch grösser, besser, wilder wurden. Reisen rückten erst in nahe, dann in weite Ferne, bis sie schliesslich in Gutscheine umgewandelt wurden, die – ganz sicher – irgendwann irgendwo eingelöst werden. Ausflüge, Konzerte, Festivals, alles wurde vertagt auf einen irgendwann hoffentlich noch eintretenden Tag X.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Nun darf das Sozialleben wieder hochgefahren werden und bei manchen passiert das in einer Beschleunigung, die im Autoquartett in der Kategorie «von 0 auf 100 km/h in Sek.» jeden Stich holen würde. Wochenendtrips sind bereits bis ins Jahr 2022 geplant. Als die Restaurants wieder öffneten, reservierten besonders Ausgehungerte sofort für jeden freien Mittag und Abend, um endlich alle Treffen mit diversen Freunden nachzuholen, wie beim Speeddating.