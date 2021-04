Swiss Press Award – Das sind unsere Preisträgerinnen und Preisträger Lesen Sie die Recherchen und Geschichten der Swiss-Press-Gewinner aus dem Hause Tamedia.

Die Fondation Reinhardt von Graffenried vergab am Mittwoch in Bern ihre diesjährigen Swiss Press Awards. Den Hauptpreis gewannen die Journalisten Sylvia Revello, Boris Busslinger und Célia Héron von «Le Temps» für ihre Enthüllungen um Übergriffe und Machtmissbrauch bei RTS. Den zweiten Hauptpreis und damit den Titel «Fotografin des Jahres» erhielt Sarah Carp. Sie wurde für ihre Arbeit «Parenthèse – Rester à la maison» bei «Le Matin Dimanche» ausgezeichnet. Unter den Preisträgerinnen und Preisträgern, die bei den Swiss Press Awards in Bern ausgezeichnet worden sind, befinden sich auch sechs Medienschaffende aus dem Hause Tamedia.

Christoph Lenz – Die Klimaschande von Visp

Lenz thematisierte im Beitrag für «Das Magazin», dass in einer Vitaminfabrik des Chemiekonzerns Lonza in Visp als Abfallprodukt klimaschädliches Lachgas entweicht. Dafür erhielt er den zweiten Preis in der Kategorie Print.

Das Lonza-Industriegelände in Visp. Foto: Yvain Genevay

Tugba Ayaz – Die Schweiz der anderen

Ebenfalls für «Das Magazin» schilderte Ayaz in ihrer Reportage, wie die Jugendlichen in Spreitenbach und Dietikon leben. Damit belegte sie den dritten Platz in der Kategorie Print.

Coverfoto: Joel Hunn

Julian Witschi, Catherine Boss und Marius Aschwanden – Umweltskandal Blausee

Der erste Preis für Lokaljournalismus ging an Julian Witschi, Catherine Boss und Marius Aschwanden. Sie berichteten in der «Berner Zeitung» über hochgiftige Holzschwellen, die aus dem alten Lötschberg-Tunnel ausgebaut und an eine Firma in Belgien verhökert werden.

Es wird vermutet, dass das Fischsterben im Blausee in Zusammenhang stehen könnte mit kontaminiertem Schotter aus dem Steinbruch. Giftstoffe gelangen ins Grundwasser und in den See. Foto: Susanne Keller

Sarah Carp – Ausgeklammert – bleibt zu Hause

Den zweiten Hauptpreis und damit den Titel «Fotografin des Jahres» erhielt Sarah Carp. Erstmals in der über dreissigjährigen Geschichte des Preises erhielt somit eine Frau diese Ehrung. Sie wurde für ihre Arbeit «Parenthèse – Rester à la maison» bei «Le Matin Dimanche» ausgezeichnet, weil sie damit besonders eindrücklich Momente während der Coronavirus-Pandemie aufgriff.

Foto: Sarah Carp

