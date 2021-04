Hetze gegen Basler Asyl-Mitarbeiterin – «Das sind mittelalterliche Methoden, die wir hier nicht sehen wollen» Mitarbeiter des Bundesasylzentrums beim Bässlergut werden immer häufiger an den Pranger gestellt. Lokalpolitiker verurteilen die Taten scharf. Benjamin Wirth

Beim Basler Bundesasylzentrum wurden Mitarbeiter an den Pranger gestellt. Foto: Keystone

Mitarbeitende von Schweizer Bundesasylzentren leben in grosser Angst. Seit geraumer Zeit sind sie und ihr Arbeitsort Zielscheibe von gewalttätigen und politisch motivierten Aktionen. Wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag mitteilte, haben sich solche Anschläge in der jüngsten Vergangenheit vor allem auch im lokalen Asylzentrum beim Bässlergut verschärft.

In Basel hätten Angriffe gegen Personen, die im Bundesasylzentrum arbeiten, ein «neues und besorgniserregendes» Ausmass angenommen, heisst es beim SEM. Die Realität ist tatsächlich schockierend. Eine Mitarbeiterin erhalte seit Monaten Drohungen und Hassnachrichten, berichtet etwa das SRF. Doch damit nicht genug: Vor kurzem hätten Unbekannte ihre Katze verstümmelt und die Bremsen ihres Autos manipuliert.