Die grosse Übersicht – Das sind die (Wieder-)Wahlchancen der Nationalräte aus beiden Basel In Stadt und Land treten alle Bisherigen wieder an. Allerdings verliert der Stadtkanton einen Sitz. Zudem gibt es ein paar vielversprechende Herausforderinnen und Herausforderer. Oliver Sterchi Sebastian Briellmann Benjamin Wirth Sebastian Schanzer Leif Simonsen

Wollen alle in der grossen Kammer bleiben: Patricia von Falkenstein, Thomas de Courten, Samira Marti, Katja Christ und Elisabeth Schneider-Schneiter (v.l.). Auch Eva Herzog (2. v. r.) und Maya Graf (1. v. r.) kandidieren nochmals für den Ständerat. Foto: Kostas Maros

Am 22. Oktober wählt die Schweiz ein neues Bundesparlament. In den beiden Basel ist die Ausgangslage zugleich langweilig und spannend. Langweilig, weil sämtliche amtierenden National- und Ständerätinnen wieder antreten. Spannend, da Basel-Stadt künftig nur noch vier statt fünf Vertreter in die grosse Kammer entsendet und deshalb mindestens eine Bisherige leer ausgehen wird.