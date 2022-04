VR, CEO, Sportchef und Trainer – Das sind die vier grossen Baustellen des FC Basel Knapp ein Jahr nach dem Besitzerwechsel ist beim FCB keine Ruhe eingekehrt. Im Gegenteil. Der FC Basel sucht Personal für die wichtigsten Positionen im Tagesgeschäft. Oliver Gut Tilman Pauls

David Degen ist seit knapp einem Jahr die prägende Figur des FC Basel. Der Verein befindet sich aber weiterhin in einem Umbruch. Foto: Kostas Maros (Tamedia AG)

Am 11. Mai 2021 hat für den FC Basel eine neue Zeitrechnung begonnen. Damals verkündete der Club den Besitzerwechsel von Bernhard Burgener hin zu David Degen. In den knapp elf Monaten hat sich in vielen Bereichen viel geändert. Ruhe und Konstanz will aber trotzdem nicht einkehren, das haben die letzten Tage ein weiteres Mal bewiesen.