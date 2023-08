Neustart im Lehenmattquartier – Das sind die Pläne von Migros und Sutter Begg Die Migros an der Basler Lehenmattstrasse ist seit sechs Monaten zu, und der Sutter Begg bringt seine Ware mit einem stationären Verkaufswagen an die Kundschaft. Ende 2024 soll sich das wieder ändern. Isabelle Thommen

Im geplanten Neubau will die Migros einen Supermarkt eröffnen. Visualisierung: PD

Seit Ende 2022 hat die Migros-Filiale an der Lehenmattstrasse geschlossen. Dies, weil das entsprechende Gebäude durch einen Neubau ersetzt wird. Am Freitag – über ein halbes Jahr nach der Schliessung – gab die Genossenschaft Migros Basel nun bekannt, am selben Standort erneut eine Filiale zu eröffnen. «Die Rückbauarbeiten fangen erst jetzt an», sagt Migros-Mediensprecherin Selina Meyer auf Anfrage. «Wir haben das zum Anlass genommen, um zu kommunizieren, dass wir im Quartier bleiben.»

Es sei immer klar gewesen, dass die Detailhändlerin ins Lehenmattquartier zurückkehre. Nun seien die administrativen Formalitäten abgeschlossen. «Neu gibt es die Änderung, dass beim früheren Migros-Partner ein Migros-Supermarkt eröffnen wird», erklärt Meyer. Konkret bedeutet das: Die 1962 eröffnete Filiale mit einer Fläche von 500 Quadratmetern soll per Ende 2024 mit einem Ableger in einer Grösse von 800 Quadratmetern in Betrieb genommen werden.

«Neustes» Konzept steht noch nicht

Das Lehenmattquartier habe die Migros als «wichtigen Standort in ihrer gesamthaften Planung» begutachtet. «Wir möchten uns vergrössern und im Quartier verankert bleiben.» Eine Zwischenlösung gebe es für die Kundinnen und Kunden bis zur Neueröffnung aber nicht. Macht sich die Detailhändlerin Sorgen, einige der Kunden zu verlieren? «Das ist der Grund, weshalb wir uns entschlossen haben, jetzt nochmals zu kommunizieren», antwortet Meyer. «Damit die Leute wissen, dass wir zurückkommen. Es ist klar, dass sich die Kundschaft in der Zwischenzeit umorientiert. Aber wir hoffen, mit der Vergrösserung der Verkaufsfläche und der Anwendung des neusten Ladenkonzepts punkten zu können.»

Wie dieses Ladenkonzept genau aussehen wird, steht aber noch nicht. «Das wird laufend aktualisiert», erläutert Meyer. «Weil die Eröffnung noch über ein Jahr in der Zukunft liegt, können wir noch keine genauen Angaben machen.» Neben der Migros im Erdgeschoss wird es im Obergeschoss ein Dienstleistungsangebot geben. Welches das wird, sei noch nicht spruchreif.

Bäckerei mit Café geplant

Was derweil bereits feststeht: Im Neubau wird erneut eine Filiale von Sutter Begg einziehen. Dies bestätigt Katharina Barmettler-Sutter, Geschäftsführerin der Sutter AG, auf Anfrage. «Geplant ist, wie auch bis anhin, eine Bäckerei mit einem Café – neu auf 94 Quadratmetern mit circa 16 bis 20 Sitzplätzen und einer Aussenfläche mit 70 Quadratmetern.»

In der derzeitigen Bauphase betreibt die Sutter AG in unmittelbarer Nähe des bisherigen Standortes auf einem Parkplatz einen stationären Verkaufswagen, an dem Kundinnen und Kunden montags bis samstags von 7 bis 13 Uhr mit einem ausgewählten Sortiment an Backwaren sowie Coffee to go bedient werden.

Das neue Gebäude an der Lehenmattstrasse 260 wird voraussichtlich Ende 2024 eröffnet. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln werde die Migros Lehenmatt weiterhin gut erreichbar sein, da sie sich wieder bei der Bushaltestelle Redingstrasse befinden werde, kündigt die Detailhändlerin an.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.