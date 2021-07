Gerichtsprozess – Das sind die neuen Erkenntnisse zur Vergewaltigung an der Elsässerstrasse Im Februar 2020 sollen zwei Männer an der Elsässerstrasse eine Frau vergewaltigt haben. Einer der Beschuldigten stand zum zweiten Mal vor Gericht. Mirjam Kohler

Der Beschuldigte und das Opfer haben zwei komplett verschiedene Versionen über die Geschehnisse an der Elsässerstrasse. Bild: Tamedia

Es war ein skurril anmutender Auftritt einer Zeugin und eines Zeugen vor dem baselstädtischen Appellationsgericht am Donnerstagmorgen. Die beiden sind Nachbarn der Frau, die am 1. Februar 2020 bei ihrer Wohnadresse an der Elsässerstrasse von zwei Portugiesen vergewaltigt worden ist. Einer der Männer wurde letzten Sommer deswegen zu über vier Jahren Haft und einem Landesverweis verurteilt. Er ging in Berufung, was zur Folge hat, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und das Appellationsgericht den Fall neu beurteilen muss.

Vor Gericht erklärte eine Nachbarin, warum sie sich zwei Tage nach der Erstverurteilung gemeldet hatte: «wegen ihres grossen Gerechtigkeitssinns» und schlafloser Nächte. Die Nachbarin und ihr Partner scheinen von der Unschuld der beiden Männer felsenfest überzeugt. Der Nachbar habe just zum Tatzeitpunkt das Haus verlassen, habe aber nur das mutmassliche Opfer gesehen, das aufgelöst in der Ecke am Telefonieren war. Das sei bei der Frau nichts Aussergewöhnliches, kommentierte der Nachbar.