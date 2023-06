Rettungsaktion bei «Titanic»-Tauchgang – Das sind die Insassen im verschollenen U-Boot Fünf Menschen werden bei ihrem Trip zur untergegangenen «Titanic» vermisst. Ein Milliardär, ein Vater und sein Sohn sowie zwei Experten – sie sind die Protagonisten im Wettlauf gegen die Zeit.

Schillernde Figur: Hamish Harding (M.) vor seinem Abflug vor rund einen Jahr ins All. Foto: Felix Kunze/Blue Origin via AP/Keystone (4. Juni 2O22)

Die Personen, die sich im vermissten «Titanic»-Tauchboot auf engstem Raum aufhalten müssen, sind inzwischen so gut wie namentlich bekannt. Es handelt sich dabei um den britischen Milliardär und Abenteurer Hamish Harding, den pakistanischen Geschäftsmann Shahzada Dawood und seinen Sohn Suleman, den französischen Tiefsee-Experten Paul-Henry Nargeolet sowie Stockton Rush. Letzterer ist CEO und Gründer der Firma Oceangate, die die Tauchgänge zur untergegangenen «Titanic» organisiert.

Vor allem in den britischen Medien erfährt die dramatische Rettungsaktion höchste Beachtung, denn sowohl Harding als auch Dawood gehören der obersten Gesellschaftsklasse an. Harding hat sich zudem einen Namen als waghalsiger Haudegen gemacht.

Milliardär und Abenteurer

Harding ist Verwaltungsratspräsident der Luftfahrtfirma Action Aviation in Dubai. Er ist nicht nur wegen seines Reichtums in der britischen Öffentlichkeit bekannt, sondern auch wegen der Lust an seiner pompöser Freizeitgestaltung. So unternahm der 58-jährige Brite mehrmals Expeditionen an den Südpol, flog im vergangenen Jahr mit Jeff Bezos’ Raumschiff «Blue Oirigin» ins All, und er hält nicht weniger als drei Guinness-Weltrekorde, darunter den längsten Tauchgang im Marianengraben, dem tiefsten Ort der Erde.

Neben dem Tauchen gehören auch das Fallschirmspringen und das Fliegen zu seinen Leidenschaften - Harding hat auch das Piloten-Brevet in der Tasche. Privat scheint er ein (eher) normales Leben zu führen: Er ist mit Linda verheiratet, hat zwei Söhne sowie eine Stieftochter und einen Stiefsohn. Der Milliardär ist offensichtlich stolz, beim Tauchgang zur «Titanic» dabei sein zu können. Von ihm stammen auch die letzten Social-Media-Eintragungen der Expedition. «Es hat sich gerade ein Wetterfenster aufgetan, und wir werden morgen einen Tauchgang versuchen. Ich bin stolz darauf, endlich ankündigen zu können, dass ich an der Mission zum Wrack der Titanic teilnehmen werde», postete er am vergangenen Samstag auf Instagram.

Der Vater und sein Sohn

Etwas spärlicher fliessen die medialen Informationen über Shahzada Dawood. Der 48-jährige, offensichtlich diskrete Geschäftsmann und Unternehmensberater zählt zu den reichsten Männern Pakistans, wie die «Daily Mail» weiss. Er lebt in der englischen Grafschaft Surrey, ist mit Gattin Christine verheiratet und hat neben seinem Sohn mit Alina auch eine Tochter. Laut britischen Medien führt er auch geschäftliche Verbindungen zum Königshaus.

Gemäss seiner Familie befindet sich auch Dawoods 19-jähriger Sohn Suleman an Bord des U-Bootes. “Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman hatten sich auf eine Reise begeben, um die Überreste der ‘Titanic’ im Atlantischen Ozean zu besichtigen», zitierten britische Medien eine Meldung der Familie.

Ein Experte aus Frankreich

Beim vierten Passagier soll es sich um einen Franzosen handeln, der in der Marine war und als «Titanic»-Experte gilt: Paul-Henry Nargeolet. Dass sich der 73-Jährige im verschollenen U-Boot befindet, wird durch einen früheren Facebook-Eintrag von Harding untermauert.

Das ist das letzte Bild, das von der Mission mit dem inzwischen vermissten Tauchboot gemacht worden ist. Foto: Dirty Dozen Productions/AFP (19. Juni 2023)

Als fünfter Mann auf dem Tauchgang vermutet die «Daily Mail» Stockton Rush, der das U-Boot wohl auch steuert. Rush ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Oceangate, die diese Reisen zur «Titanic» organisiert.

Die Kritik des Reporters

Oceangate zufolge dauern die Touren des Unternehmens insgesamt acht Tage. Die Firma bewirbt die Fahrten mit dem Kohlefaser-Tauchboot laut BBC als Chance, «aus dem Alltag herauszutreten und etwas wirklich Aussergewöhnliches zu entdecken».

Der Reporter David Pogue vom US-Sender CBS, der die Fahrt im vergangenen Jahr mitgemacht hatte, sagte der BBC, das Gefährt habe auf ihn einen improvisierten Eindruck gemacht. «Man steuert dieses U-Boot mit einem Xbox-Gamecontroller», sagte Pogue. Ein Teil des Ballasts bestehe aus Baurohren. Falls das Boot eingeklemmt werde oder Leck schlage, «gibt es kein Back-up, keine Rettungskapsel», sagte er.

Der ehemalige U-Boot-Offizier Frank Owen meinte gegenüber der BBC, die grösste Herausforderung für die Eingeschlossenen sei es, ruhig zu bleiben und nicht zu viel Sauerstoff zu verbrauchen.

Mehrere Szenarien

Der U-Boot-Experte Alistair Greig vom University College London nannte im BBC-Gespräch mehrere mögliche Szenarien des Vorfalls. Bei einem Strom- oder Kommunikationsausfall könne es sein, dass das Tauchboot zur Oberfläche getrieben würde. Deutlich schlechter wäre die Lage, sollte der Rumpf beschädigt worden sein und es ein Leck geben. «Dann ist die Prognose nicht gut», erklärte Greig.

Wettlauf gegen die Zeit: In diesem Tauchboot sitzen die fünf Passagiere fest. Foto: Oceangate via AP/Keystone (Archiv)

Schwierig wäre es auch, wenn das Tauchboot nicht mehr aus eigener Kraft vom Meeresboden aufsteigen könne. «Auch wenn das Tauchboot möglicherweise noch intakt ist, gibt es, wenn es tiefer als 200 Meter ist, nur sehr wenige Schiffe, die so tief vordringen können, und schon gar keine Taucher», sagte der Experte. «Die für die U-Boot-Rettung der Marine konzipierten Fahrzeuge können sicherlich nicht annähernd in die Tiefe der «Titanic» vordringen. Und selbst wenn sie es könnten, bezweifle ich sehr, dass sie sich an der Luke des Touristen-Tauchboots festmachen könnten.»

«70 Stunden, um sie zu retten», titelt die Daily Mail an diesem Vormittag. Es ist, was den Sauerstoff in der Unterwasserkapsel betrifft, ein Wettlauf gegen die Zeit.







































