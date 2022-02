Fünfte Jahreszeit bricht an – Das sind die Highlights der Baselbieter Fasnacht Falls Sie die Übersicht verloren haben, welche Fasnachtsaktivitäten in der Region nun stattfinden können: Wir bieten Ihnen eine vielversprechende Auswahl. Lisa Groelly

Lasst es Konfetti regnen! Dieses Wochenende geht im Baselbiet die Herrenfasnacht los. Archivfoto: Kostas Maros

Viele Fasnachtsveranstaltungen mussten in diesem Jahr abgesagt werden, andere finden in abgespeckter Version statt, und wieder andere werden in letzter Sekunde nochmals aus der Schublade geholt. Auf jeden Fall ist im Baselbiet in den kommenden zwei Wochen ganz schön was los.