Kultur für Nachtschwärmer – Das sind die Highlights der 21. Basler Museumsnacht Nach anderthalb Jahren Pause kann das nächtliche Kultur-Event wieder stattfinden, aufgrund der Pandemie ausnahmsweise im Frühling. Diese Programmpunkte dürfen Sie nicht verpassen. Raphaela Portmann

Schon fast zehn Jahre ist es her, dass zur Museumsnacht eine Schlangenfrau im Spielzeug-Welten-Museum auftrat. Foto: Alexander Preobrajenski

Nach der zweijährigen Zwangspause hat die Basler Museumsnacht 2022 viel zu bieten. Zur 21. Ausgabe am 20. Mai werden 37 Museen und Kulturinstitutionen die Besucher von 18 bis 2 Uhr mit Sonderschauen und Veranstaltungen zu Nachtschwärmern machen. Das dichte Programm der einmaligen Frühlingsausgabe zieht sich vom Basler Zentrum bis in die Peripherie nach Riehen und an den Dreispitz und in die trinationale Umgebung.