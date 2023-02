Tipps zum Vermeiden unnötiger Kosten – Das sind die häufigsten Fehler beim Ausfüllen der Steuererklärung Fristen, Bussen, Versäumnisse und rechtliche Änderungen – die wichtigsten Hinweise zur Steuererklärung für die Kantone Bern, Basel-Stadt und Zürich sowie die Bundessteuern. Bernhard Kislig

Viele Fehler lassen sich leicht vermeiden: Eine Frau konsultiert Steuerunterlagen auf einem Laptop. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In den vergangenen Tagen ist in den meisten Schweizer Haushalten die aktuelle Steuererklärung eingetroffen. Im Kanton Bern haben Angestellte fürs Ausfüllen bis Mitte März Zeit, in den Kantonen Basel-Stadt und Zürich bis Ende März.