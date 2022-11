Gewalt durch Hooligans – Das sind die gefährlichsten Fans der Schweiz Hunderte Fussballchaoten dürfen nach abgelaufenen Sperren wieder ins Stadion. Polizeiberichte, Videos und die Analyse von über 4000 Ereignissen zeigen, wie sie wüten – vor allem in Zürich. Roland Gamp Svenson Cornehls

Mitten in der Masse brennen die Pyros: Die Zürcher Südkurve feiert während einem Spiel des FCZ gegen GC. Foto: Urs Jaudas

4:0 haben die Grasshoppers ihr Cupspiel gerade gewonnen. Die Stimmung der Fans auf der Heimreise ist gut. Bis der Zug, in dem an jenem Samstagabend vor drei Monaten auch völlig unbeteiligte Passagiere sitzen, am Bahnhof im zürcherischen Urdorf hält.