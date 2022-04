Erfolgreiche Forscherpaare – Das sind die erfolgreichsten Wissenschaftler-Paare

Erfolgreiche Forscherpaare – Liebe im Labor Paare in der Wissenschaft hat es immer wieder gegeben. Warum es manchmal zu Grossem führt, wenn man gar nicht erst versucht, Arbeit und Privatleben zu trennen. Christina Berndt , Christoph von Eichhorn , Sebastian Herrmann , Katrin Kurz , Vera Schroeder , Christian Weber , Marlene Weiss

Ugur Sahin und seine Ehefrau Özlem Türeci haben in ihrer Firma Biontech der mRNA-Technologie mit einem Covid-19-Impfstoff zum Durchbruch verholfen. Foto: Deusto-Planeta

Es gibt sie in der Kunst und in der Wissenschaft: berühmte Paare, die nicht nur das Bett, sondern auch die Leidenschaft zu ihrer Arbeit und manchmal sogar den daraus gewonnenen Ruhm teilen. Während sich unter normalbegabten Menschen rund zehn Prozent aller Paare in der Arbeit kennen lernen, dürften es unter den Genialen eher mehr als weniger sein. Schliesslich braucht es, um wirklich berühmt zu werden, neben Talent vor allem auch jede Menge Zeit. Wer die unendlichen Stunden im Labor oder anderen Forschungsorten gemeinsam als Paar verbringt, hat immerhin kein Problem mit einer vereinsamten Liebe, die zu Hause wartet. Wir haben die Geschichten von neun berühmten Paaren der Wissenschaftsgeschichte gesammelt.