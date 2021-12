Weihnachts-Wettbewerb der BaZ - Das sind die drei Gewinner

Weihnachts-Wettbewerb – Das sind die drei Gewinner Wir haben nach der originellsten Weihnachtsbeleuchtung gesucht. Sie haben abgestimmt. Den ersten Platz holt sich ein Foto, das dank natürlichen und künstlichen Lichts brilliert. Andrea Schuhmacher

Weihnachts-Gartenhäuschen

Das ist die Nummer eins. Bild: Leserfoto

Dutzende Leserinnen und Leser schickten uns ihre besten Fotos und Tausende Leserinnen und Leser stimmten online ab: Als Erstes möchten wir uns für die rege Teilnahme an unserem Weihnachts-Wettbewerb bedanken. Gefragt hatten wir nach der originellsten Weihnachtsbeleuchtung. Und das Gewinnerfoto zeigt dementsprechend nicht etwa eine möglichst extravagant beleuchtete Fassade. Nein, vielmehr ist es die Kombination von künstlichem und natürlichem Licht, die dieses Foto ausmacht. Das «Weihnachts-Gartenhäuschen» in Hofstetten wird nicht nur durch die dezente Lichterkette zum Strahlen gebracht, auch die untergehende Sonne leistet ihren Beitrag dazu.

Ein Blick durch einen Stern

Das ist die Nummer zwei. Leserfoto

Die Nummer zwei besticht durch einen besonderen Blickwinkel. Durch diesen strahlenden Stern hindurch ist der Eingang zum trauten Heim zu sehen. Ein Heim, das sich ebenfalls in Hofstetten befindet. Denn siehe da: Unsere beiden beliebtesten Bilder stammen aus dem gleichen Haushalt. Die Eingabe der Hausherrin erhielt dabei leicht mehr Stimmen als die des Hausherrn.

Ein Gesamtkunstwerk

Das ist die Nummer drei. Leserfoto

Die Nummer drei erreicht uns aus Anwil. Am besten beschreibt der Drittplatzierte seine Eingabe selbst: «Dieses Bild ist symbolisch für unsere Weihnachtsbeleuchtung in Anwil: Es ist das Tor zu einem Gesamtkunstwerk, das im ganzen Garten und im Innern des Hauses seine Fortsetzung findet. Tausende von Lichtern an Bäumen, Sträuchern, Ästen und an zehn Weihnachtsbäumen schaffen einen Advents- und Weihnachtstraum, ergänzt durch eine reichhaltige Dekoration. Eine Reise nach Anwil lohnt sich.»

Die Nummer eins wird mit einem Pro-Innerstadt-Gutschein von 150 Franken belohnt, der zweite und der dritte Platz werden mit Gutscheinen von je 100 und 50 Franken prämiert.

