Der FCB stellt sich den Medien – Das sind die drängendsten Fragen an David Degen & Co. FCB-Präsident David Degen, der neue Sportdirektor Heiko Vogel und Cheftrainer Alex Frei stehen am Mittwoch Rede und Antwort. Gelegenheit, um einiges aufzulösen. Oliver Gut Tilman Pauls

Da war noch Heiko Vogel (in Anzugjacke) der Chef, der David Degen (rechts) die Richtung vorgab: Der FC Basel im Sommer 2012. Foto: Alain Grosclaude (Freshfocus)

Da waren in der Vorwoche diese acht Minuten in Ton und Farbe. Dieses Interview mit David Degen auf dem hauseigenen Medienkanal, unter der Regie der hauseigenen Medienabteilung. Aber viel schlauer als zuvor ist nicht, wer sich ansieht und anhört, was der Präsident der FC Basel 1893 AG dabei äussert.