Geldsegen für reichste Aktionärsfamilien – Das sind die Dividendenkönige 2021 Neun Familien, die grosse Konzerne wie Roche, Novartis oder Ems-Chemie dominieren, erhalten zusammen mehr als 1,8 Milliarden Franken. Peter Burkhardt

Seine Familie ist die mit Abstand grösste Dividendenbezügerin: André Hoffmann, Vizepräsident des Pharmakonzerns Roche. Foto: Patrick Martin (24 Heures)

Schweizer Grossaktionäre kassieren in diesem Jahr hohe Ausschüttungen – trotz und zum Teil auch dank der Pandemie. Noch fehlen die Dividendenanträge einiger grosser Konzerne, doch die ersten drei der Rangliste dürfte niemand mehr vom Thron stossen.

Roche: 729 Millionen für Familie Hoffmann-Oeri

Gigi Oeri ist Miterbin des Basler Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Niemand erhält so viel wie die Roche-Erben Hoffmann und Oeri, die den Basler Pharmakonzern beherrschen. Die 16 dividendenberechtigten Familienmitglieder beziehen dank ihrer 50,1-Prozent-Beteiligung 729 Millionen Franken. Die Geschäfte mit den Corona-Tests und den teuren Krebsmedikamenten laufen so gut, dass der Konzern in diesem Jahr zum 34. Mal in Folge eine höhere Dividende ausschütten kann.