«Tatort»-Ranking – Das sind die besten Schauspieler im Revier In 50 Jahren «Tatort»-Geschichte hat sich eine schöne Tradition ergeben: Die talentiertesten Ermittler schöpften die Macher beim Theater ab. Hier sind unsere Favoriten. Stephan Reuter

Muss sich bewähren: Tessa Ott (Carol Schuler) in der neuen Schweizer «Tatort»-Folge. Foto: Sava Hlavacek/SRF

Carol Schuler: Rebellin aus gutem Haus

Am Sonntag tut sie es wieder: Carol Schuler ermittelt für eine «Tatort»-Folge in Zürich. Zum zweiten Mal. Damit ist die 34-jährige Winterthurerin in der Primetime der Fernsehbranche angekommen. Sie dürfte sich dort etablieren. Wer sie je auf der Bühne gesehen hat, diese Energie, diese Mimik, diesen Augenglanz, zweifelt nicht daran.

Carol Schuler hat in Zürich mehrfach mit Herbert Fritsch gearbeitet – und dieser Regisseur versteht alles von Schauspielern. Mit ihm kam sie an die Volksbühne, inzwischen gehört sie zum Ensemble der Schaubühne Berlin.