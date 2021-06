Kritik der Geschäftsprüfungskommission (GPK) – Das sind die acht grössten Baustellen der Basler Regierung

Die parlamentarische Aufsichtskommission ärgert sich über vieles – etwa über Solarkübel, Vetterliwirtschaft und die Baumängel in der St.-Jakobs-Halle. Daniel Wahl , Leif Simonsen

Die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission (GPK) präsentierte am Mittwoch den Bericht zur Basler Regierungstätigkeit im vergangenen Jahr. Der Präsident Christian von Wartburg (SP) sprach von einem ausserordentlichen Jahr, in dem Ausserordentliches geleistet worden sei. Von den Pflegefachkräften über die Kantonsangestellten bis hin zu den Kommissionsmitgliedern. Mit Kritik an der Verwaltungstätigkeit mochte er aber in diesem Jahr trotzdem nicht zurückhalten.

Ewige Baustelle St.-Jakobs-Halle

Roger Federers Heimturnier, die Swiss Indoors, werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Weil der Brandschutz immer noch nicht gesichert ist, stehen auch die anderen Grossanlässe auf dem Spiel. Foto: Keystone

110 Millionen Franken hat Basel-Stadt in die Sanierung der St.-Jakobs-Halle investiert. Künftig sollten die grössten Bands, die populärsten Entertainer und die zugkräftigsten Sportevents nach Basel gelockt werden. Doch selbst zweieinhalb Jahre nach der Einweihung herrscht Flaute. Der Grund: Die Brandschutzbestimmungen sind immer noch nicht erfüllt. GPK-Präsident von Wartburg spricht von einem Schwarzpeterspiel, in welchem sich die Behörden gegenseitig die Schuld zuschieben. Als Ärgernis empfindet die GPK zudem, dass das Erziehungsdepartement die Öffentlichkeit immer und immer wieder vertröstet. Ursprünglich habe es versprochen, dass alle Nachbesserungen Ende 2020 erfüllt würden. Nachdem es selbst im Regierungsbericht 2020 keinen Hinweis auf eine Freigabe gegeben habe, habe die GPK nachgefragt. Antwort der Regierung: Im zweiten Quartal 2021 werde die Freigabe erfolgen.