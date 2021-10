Schnapsproduzent oder Onlinehändler – Das sind Chinas unbekannte Riesenkonzerne Neben dem Immobilienentwickler Evergrande gibt es mit Meituan oder Ping An in der Volksrepublik weitere, bisher unbeachtete Giganten. Hans-Jürgen Maurus

Die Versicherungsgruppe Ping An ist doppelt so viel wert wie die Zürich-Versicherung. Foto: Getty Images

Die Evergrande-Krise hat viele deshalb überrascht, weil der Konzern ausserhalb Chinas völlig unbekannt war. (Lesen Sie hier: Evergrande für Einsteiger). Dasselbe gilt für diese Megakonzerne:

Versicherungsriese Ping An

Ping An ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 126 Milliarden CHF der grösste Versicherer der Welt. Der Konzern ist aber in den Strudel der Evergrande-Liquiditätskrise geraten, weil die Ping An Bank mehr als 10 Prozent ihrer Kredite an den Immobiliensektor vergeben hat. Zudem ist Ping An mit 25 Prozent an dem Baukonzern China Fortune Land Development beteiligt, der ebenfalls in Schieflage ist. Der Aktienkurs ist in den letzten sechs Monaten um mehr als 30 Prozent abgestürzt. Doch die Versicherungsgruppe ist immer noch doppelt so viel wert wie die Zürich-Versicherung.