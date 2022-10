Der FCB nach dem 0:0 gegen den FCZ – Das sind Alex Freis Fehler – und das nicht Was die Fans gegen den FCZ zu sehen bekamen, spiegelt den erschreckend harmlosen FC Basel der jüngsten Saisonphase. Die BaZ beantwortet die drängendsten Fragen. Oliver Gut Dominic Willimann

Am Engagement mangelt es Trainer Alex Frei bestimmt nicht. Foto: Georgios Kefalas (Keystone).

Wie wirkten die jüngsten Auftritte des FC Basel?

Die Herbstmesse beginnt zwar erst am 29. Oktober, doch die schlimmste Geisterbahn der Stadt befindet sich im Joggeli und läuft bereits – ungefähr so lässt sich etwas boshaft die donnerstägliche Vorstellung gegen den FCZ zusammenfassen. In ihrer Dramaturgie war sie zwar anders als die Darbietungen zuvor in Genf, gegen Bratislava und in Lugano, bot aber in ihrer Ausstrahlung – von der viertelstündigen, erfolgreichen Aufholjagd in der Slowakei abgesehen – ziemlich denselben Inhalt: Zwar organisiert, aber ideenarm. Zwar bemüht, aber ohne Entschlossenheit und Durchschlagskraft. Zwar in Ansätzen brauchbar, aber ohne Stringenz und gute Entscheidungsfindungen. So eben, dass man nach den auf unterschiedliche Art positiv stimmenden Wochen davor erschrak, einem die Haare zu Berge standen und es einem phasenweise kalt den Rücken runterlief.