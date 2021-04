Erdbebendienst im Dauereinsatz – Das sensibelste Bohrloch der Schweiz Die Industriellen Werke Basel (IWB) kämpfen mit den Folgen des Geothermie-Projekts in Kleinhüningen. Kurt Tschan

Das Bohrloch des Geothermieprojekts auf dem IWB-Gelände in Kleinhüningen, als an der Anlage noch gebaut wurde. Das Bild entstand 2007. Foto: Roland Schmid

Altlasten fallen auch im Bereich der neuen erneuerbaren Energien an. Ein Beispiel dafür ist das Basler Geothermie-Projekt, das kurz nach der Jahrtausendwende in Angriff genommen wurde und bis heute ausser Kosten nichts abgeworfen hat. Mit Deep Heat Mining wollten die IWB Erdwärme für die Energiegewinnung nutzen. Dafür wurde ein knapp 5000 Meter tiefes Bohrloch ausgehoben und Wasser ins wärmere Erdinnere gepresst. In Form von Dampf sollte es anschliessend eine Turbine antreiben und Strom für 10’000 und Wärme für 2700 Haushalte liefern.

Nachdem das Wasser mit hohem Druck in das massive Gestein gepumpt worden war, um die Granitschichten durchlässiger zu machen und den Wärmeeffekt zu steigern, kam es jedoch zu Erschütterungen. Das schwerste Erdbeben ereignete sich im Dezember 2006. Es hatte eine Magnitude von 3,4. 2009 wurde das Projekt eingestellt. Als das Bohrloch 2011 verschlossen wurde, stieg der Druck wieder an, da sich weiterhin Millionen Liter Wasser im Erdinnern befanden. Die Folge davon war eine ganze Reihe von Mikrobeben. Um Druck abzulassen, wurde das Bohrloch 2017 wieder geöffnet.