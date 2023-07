Alles über die Orgeln in der Region – Das schwerste, teuerste und kaum zügelbare Instrument Der ehemalige BaZ-Redaktor Sigfried Schibli hat ein Buch über Orgeln veröffentlicht. Spezialwissen? Mag sein. Aber wer es liest, erfährt auch ganz viel über unseren Lebensraum. Markus Wüest

Eine Orgel muss nicht zwingend in einem Sakralbau stehen: Hier ein Blick ins Stadtcasino Basel. Foto: Orgelbau Klahre

Die Orgel. Sie lässt sich nicht nach einem Konzert einpacken und mitnehmen. Sie ist sehr teuer. Extrem schwer. Oft sehr alt, und wer darauf spielen will, muss meist in eine Kirche – nur wenige Gutbetuchte haben so ein Instrument bei sich zu Hause; aber es soll sie geben. Gut, es gibt auch die Handorgel. Oder die Hammondorgel. Oder die elektronische Variante dieser eindrücklichen Musikmaschine.