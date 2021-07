Liestal pocht auf Härtefallbeiträge – Das schwere Los der Gemeinden Baselbieter Gemeinden müssen oft über den juristischen oder politischen Weg für mehr Anerkennung vom Kanton kämpfen. Eine nächste wegweisende Debatte steht bereits an: Wer finanziert die Primarschulen? Jan Amsler

Baselbieter Gemeindepräsidenten machen in einem Abstimmungskampf Ende 2018 deutlich, dass sie eine schwere Last zu tragen haben. Von links: Alex Hein (Grellingen), Alexander Imhof (Laufen, ehemalig), Piero Grumelli (Oberdorf), Daniel Spinnler (Liestal). Foto: Pino Covino

Liestal besteht auf Härtefallbeiträgen, die zuerst von der Kantonsregierung, dann auch vom Kantonsgericht verwehrt worden sind. Bereits zum dritten Mal gelangt die Stadt in dieser Sache ans Bundesgericht (wir berichteten).

Liestal verlangt vom Kanton einen Beitrag in Höhe von 2 Millionen Franken an seine extrem hohen Sozialhilfekosten im Jahr 2014. Ob ein Anspruch darauf besteht, ist weiterhin unklar. Doch der Fall ist ein weiterer Eintrag in einer langen Liste von Auseinandersetzungen zwischen dem Kanton Baselland und seinen Gemeinden. Wiederholt haben Gemeinden über den juristischen Weg oder über Initiativen versucht, sich mehr Recht oder mehr Autonomie zu verschaffen – oft mit Erfolg.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung