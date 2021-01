Ausländische Topskorer unter sich: Luganos Mark Arcobello (links) und Rapperswil-Jonas Roman Cervenka. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Plötzlich musste es schnell gehen mit der Ligareform. Denn in den letzten Wochen hatten sich zusehends Störenfriede gemeldet wie Fans, Spieler, der Verband oder Journalisten, die die angestrebte Erhöhung der Ausländer kritisierten. Und da die (meisten) CEOs der Clubs keine öffentliche Debatte wünschten, brachten sie eiligst jenen Punkt des «Pakets» ins Trockene, der ihnen wichtig ist: die Ausländerregelung. Ab 2022/23 sind gemäss dem neuen Reglement in der National League sieben statt vier Ausländer erlaubt. Also bei zwölf Teams 36 mehr.

Hätten die Clubs dies so durchgezogen, wenn die Fans derzeit nicht aus den Stadien ausgeschlossen wären und ihren Unmut hätten kundtun können? Wohl kaum. Die Strategie der Clubs, um die aufgebrachten Stakeholder zu beschwichtigen, ist klar: Weil sie gleichzeitig den Status der Lizenzschweizer (ab dem 22. Geburtstag) abschaffen, würde sich die Anzahl Ausländer pro Team ja nur unwesentlich erhöhen, von rund 6,33 auf 7.