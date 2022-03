Start des Swiss Open – Das Schweizer Badminton braucht einen Federer Von Dienstag an messen sich in der Basler St.-Jakobs-Halle einige der weltbesten Badmintonspielerinnen und Badmintonspieler. Doch die Schweiz lässt das weitgehend kalt. Linus Schauffert

In diesem Jahr am Rheinknie dabei: Die Weltnummer 1 Viktor Axelsen aus Dänemark. Foto: Keystone

Die Weltelite des Badmintons kommt zurück nach Basel. Und obwohl das Teilnehmerfeld abermals mit Hochkarätern bestückt ist, wird der grosse Ansturm des Schweizer Publikums wohl auch in diesem Jahr ausbleiben. Das Yonex Swiss Open erwartet nach eigenen Angaben 15’000 Zuschauer. Das ist für einen Event mit solch hochkarätiger internationaler Besetzung überschaubar.

Doch woran liegt das? An einem generellen Schweizer Desinteresse für Rückschlagspiele sicherlich nicht, denn die Swiss Indoors Basel locken jährlich 70’000 Besucher in die St.-Jakobs-Halle. Es scheint vielmehr, als gelinge es dem Sport Badminton schlicht nicht, die hiesige Bevölkerung für sich zu begeistern.

Ein nationaler Held

«Es ist primär ein Turnier für die Badminton-Szene», sagt OK-Präsident Christian Wackernagel. Es seien hauptsächlich Insider, die sich Tickets für die Turniertage kaufen würden. Das sei schon immer so gewesen, und damit habe man sich abfinden müssen. Und aus dieser Position wieder herauszukommen, erweist sich als ausserordentlich schwierig, da sich dahinter eine ganze Kette an Prozessen versteckt.

Was den Badminton-Sport so sehr vom beliebtesten Rückschlagspiel der Schweizer, dem Tennis, unterscheidet, ist der Leuchtturm, das Aushängeschild. «Um die breite Bevölkerung anzusprechen, fehlt uns halt immer noch der eigene Schweizer», meint Wackernagel. Sprich: Badminton braucht einen Roger Federer. Einen nationalen Helden, der es vermag, auch weniger Sportinteressierte mitzureissen.

Die Swiss Open 2022 Infos einblenden Nachdem das Swiss Open zuletzt gar nicht und schliesslich lediglich in einer rigorosen Bubble stattfinden konnte, werden in diesem Jahr die Zuschauer wieder ohne Einschränkungen in der St.-Jakobs-Halle begrüsst. Von Dienstag bis Sonntag misst sich in Basel die Badminton-Elite: Im Männereinzel starten unter anderem der Weltranglistenerste Viktor Axelsen und der Weltranglistendritte Anders Antonsen. Bei den Frauen spielen die Olympiasiegerin Yu Fei Chen und die zweifache Weltmeisterin Carolina Marin um den Titel mit. Von Dienstag bis Donnerstag werden täglich 20 Spiele auf dem Youtube-Kanal des Badminton Weltverbands gestreamt. Für die Halbfinals vom Samstag sowie die Finals am Sonntag liegen die Rechte beim SRF. Wer dem Geschehen live in der Halle folgen will, findet hier die Preise der Tickets und den Link zur Verkaufsseite.

Dass es die Schweiz nicht schafft, einen solchen hervorzubringen, hat mehrere Gründe. «Der Hauptgrund ist, dass die Spitze immer relativ dünn gesät ist», sagt der Baselbieter Christian Kirchmayr, der letztes Jahr seinen Rücktritt gab, zu den Besten des Landes zählte und regelmässig am Swiss Open teilnehmen durfte. Durch die kleine Anzahl an Topathleten hätten die nachfolgenden Generationen zu wenig Wettbewerb in den Trainings. «Als ich mit 19 ins Nationalteam kam, war ich sofort unter den zwei Besten», so der Therwiler.

Klar, dass da beispielsweise Dänemark einen Vorteil hat. Dort kann sich die Jugend zurzeit an der Weltnummer 1, Viktor Axelsen, orientieren und in den Trainings messen. Zwar stellt sich Kirchmayr als Sparringspartner momentan noch ein- bis zweimal pro Woche dem Nationalkader zur Verfügung, doch die gleiche Symbolwirkung wie Axelsen hat das verständlicherweise nicht. Es wäre also sowohl für die Spieler als auch für das Publikum zentral, ein Aushängeschild zu haben. Einen Leistungsträger, der den gesamten Sport vorantreibt.

Grösste Schweizer Hoffnung

Doch diesen gibt es auch an der diesjährigen Ausgabe des Swiss Open nicht. Als grösste Schweizer Hoffnungsträgerin startet Jenjira Stadelmann ins Turnier. Die Nummer 86 der Weltrangliste durchlief ihre sportliche Grundausbildung in Thailand und kam 2016 in die Schweiz, um ihre Karriere hier voranzutreiben. Sie kennt sowohl die schweizerische als auch die thailändische Trainingsphilosophie.

«In der Schweiz gibt es viele Hobbyspieler, aber wenige, die das Spiel ernst nehmen», erzählt Stadelmann. In Thailand wiederum sei dies anders: «Entweder Sport oder studieren.» Klar, dass bei dieser Einstellung mehr Athletinnen und Athleten den Sprung an die Weltspitze schaffen. Es ist eine Mischung aus der Trainingsphilosophie, mangelnder Breite an der Spitze und dem Fehlen eines prominenten Aushängeschilds, die Badminton zu dem macht, was es heute in der Schweiz ist.

Ob man das nun als Problem oder lediglich als eine andere Rolle des Sports ansehen will, sei dahingestellt. Es wäre ohne Frage erfreulich, wenn die Schweiz in Zukunft auch im Badminton Top-Ten-Athleten stellen könnte. Doch vorerst muss man sich mit einer anderen Rolle begnügen – und darf dabei einmal im Jahr den Weltbesten in der Joggelihalle zuschauen.

