Das Schutzkonzept als solches ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die bedingungslos zu verteidigen ist. Ein Konzept ist nicht alles. Aber ohne Konzept ist alles nichts (Bild: Corona-Testzentrum in Bern). Foto: Adrian Moser

Ein Leben ohne Schutzkonzept ist möglich, aber sinnlos. Konzeptlos gelingt nichts. Die Ägypter beispielsweise entwickelten schon vor viertausend Jahren ein Schutzkonzept, um die Körper ihrer verstorbenen Pharaonen zu konservieren. Sie erkannten, dass das Umbinden eines Mundschutzes nicht genügt, um leblose menschliche Hüllen vor dem Verfall zu retten. Deshalb balsamierten sie die Leichen, wickelten sie in Tücher und legten sie in einen Sarkophag. Dann schichteten sie Steinquader in Pyramidenform um sie herum.

In den Augen des Bundesamtes für Gesundheit ist das Innere einer ägyptischen Pyramide deshalb die Architektur gewordene Perfektion eines Schutzkonzeptes: Die Enge im Innern verhindert jeden Menschenauflauf und damit eine unerwünschte Gruppenbildung. Ausserdem hat sie die erfreuliche Wirkung, dass der Aerosol-Ausstoss auf null reduziert bleibt.