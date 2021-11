Zwischen «grümschele» und «schutte» – Das schönste schweizerdeutsche Wort ist ein Anglizismus Unsere Dialekte sind etwas Einzigartiges. Eine Liebeserklärung an die Art, wie wir Fremdwörter einschweizern. Meinung Lisa Groelly

Jedem Dialekt seine Eigenheit: «Chifle» auf Züritüütsch, im Baselbiet «chiifle», bedeutet «zanken». Foto: Reto Oeschger

In ihrer aktuellsten Kolumne kürt Nina Kunz, eine meiner Lieblingskolumnistinnen des «Magazins», ihr Lieblingswort auf Schweizerdeutsch. «Grümschele» ist es in ihrem Fall. Die Bedeutung erklärt sie zugleich: «Grümschele ist, wie Sie vermutlich wissen, ein Verb, das so viel bedeutet wie: ziellos zu Hause herumwerkeln. Wenn ich zum Beispiel meine Sockenschublade neu sortiere, alte Postkarten einordne oder die Apothekenzeitschrift studiere, die ich seit Jahren ungefragt zugeschickt bekomme, dann grümschel ich.»

Ich muss zugeben, «grümschele» existierte bisher weder in meinem aktiven noch in meinem passiven Wortschatz. Vielleicht muss ich an dieser Stelle vorausschicken, dass ich eine ziemliche Sprachpuristin bin. Ich lege grossen Wert darauf, ein möglichst «korrektes» Oberbaselbieterdeutsch zu sprechen. Wenn mein Partner unserem Sohn «Butter» aufs Brot schmiert, werde ich nicht müde, ihn zu bitten, dass er doch «Anke» sagen soll. Und wenn er den Kleinen auffordert, nicht so fest auf dem «Sofa» herumzuhüpfen, weise ich ihn freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass es sich dabei immer noch um ein «Kchaanebee» handelt.