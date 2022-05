Coup gegen Kanada – Das schönste Geschenk für Rekordspieler Ambühl Couragierte Schweizer schlagen das kanadische NHL-Ensemble im 120. WM-Auftritt des Davosers 6:3. Nun winkt sogar der Gruppensieg. Simon Graf

Was für ein Jubel: Die Schweizer schlagen das grosse Kanada. Foto: Mauri Ratilainen (EPA)

Es passte, dass die Schweizer zum Rekordspiel von Andres Ambühl ausgerechnet die Kanadier forderten. Die kanadische Hockeykultur ist, obschon der nordische Einfluss in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, immer noch die prägendste in der Schweiz. Und Ambühl ist ja einer, der sich immer an den Besten orientiert.

Dass es dann gleich noch einen Sieg gab, war fast schon kitischig. Herzhafte kämpfende Schweizer glichen gegen das kanadische NHL-Ensemble zuerst dreimal aus und zogen dann auf 6:3 davon. WM-Siege über Kanada sind für die Schweizer inzwischen gar nicht mehr so ungewöhnlich. Seit Stockholm 2013 haben sie sie auf dieser Bühne nun in vier von sechs Duellen geschlagen.

Nach diesem Erfolg winkt ihnen, die als einziges Team noch keinen Punkt abgegeben haben, sogar der Gruppensieg. Sie spielen noch gegen Frankreich (am Sonntag) und Deutschland (am Dienstag).

Das Telegramm Infos einblenden Schweiz - Kanada 6:3 (3:3, 1:0, 2:0) Tore: 12. (11:52) Johnson (Barzal, Graves) 0:1. 13. (12:51) Fora (Meier, Kuraschew) 1:1. 15. (14:11) Lowry (Ausschluss Batherson!) 1:2. 16. (15:33) Kukan (Hischier, Corvi/Ausschluss Batherson) 2:2. 20. (19:03) Batherson (Barzal) 2:3. 20. (19:52) Siegenthaler (Suter, Malgin) 3:3. 27. Hischier (Kukan/Ausschluss Anderson) 4:3. 44. Suter (Malgin, Simion) 5:3. 59. Meier (ins leere Tor) 6:3. Strafen: 4-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Meier) gegen die Schweiz, 4-mal 2 Minuten gegen Kanada. Schweiz: Genoni; Kukan, Siegenthaler; Fora, Moser; Glauser, Geisser; Egli; Kuraschew, Hischier, Meier; Simion, Malgin, Suter; Amübhl, Corvi, Herzog; Bertschy, Thürkauf, Scherwey. Bemerkungen: Schweiz ohne Berra, Marti und Miranda (überzählig). – Kanada von 57:52 bis 58:01.

Von Beginn weg lag etwas in der Luft in der Eishalle Helsinki. Die Kanadier wollten gleich ihre physische Überlegenheit demonstrieren, die Schweizer hielten dagegen. So rächte Meier in der 4. Minute einen korrekten Check gegen Kuraschew mit einem Bandencheck gegen Verteidiger Whitecloud und musste für fünf Minuten auf die Strafbank, aber nicht unter die Dusche. Diese Option haben die Referees seit dieser Saison, wenn sie das Vergehen nicht also gravierend einstufen.

Die Schweizer arbeiteten diese Strafe bravourös ab und kamen sogar zu mehreren Shorthander-Chancen, in der 11. Minute eröffnete Johnson das Skore dann aber doch für Kanada: Er bezwang Genoni aus spitzem Winkel. Es folgte ein wilder Schlagabtausch mit Toren fast im Minutentakt: Fora (13.) glich aus, Lowry (15.) traf per Shorthander auf 2:1, Kukan (16.) im gleichen Powerplay zum 2:2. Und auch auf das 3:2 Bathersons (20.) hatten die Schweizer gleich wieder eine Antwort: Siegenthaler traf acht Sekunden vor der Pause zum 3:3.

Die meisten WM-Spiele Infos einblenden 1. Andres Ambühl (SUI) 120 2. Udo Kiessling (GER) 119 3. Jiri Holik (CZE) 109 4. Alexander Maltsew (RUS) 108 5. Dieter Hegen (GER) 106 Oldrich Makac (CZE) 106 Mathias Seger (SUI) 106 8. Boris Michailow (RUS) 105 Waleri Charlamow (RUS) 105 Ville Peltonen (FIN) 105

So konnte es nicht weitergehen – und ging es auch nicht weiter. Die Kanadier hatten zu Beginn des Mittelabschnitts Vorteile, doch Hischier (27.) traf im dritten Powerplay zum 4:3. Der kanadische Goalie Thompson, die Nummer 3 bei den Vegas Golden Knights, machte nicht bei allen Gegentoren eine glückliche Figur. Und erstmals in Führung, kontrollierte das Team von Patrick Fischer das Spiel recht gut.

Hatten die Kanadier im Körperspiel Vorteile, lagen jene der Schweizer im Teamspiel. Und es kam ihnen entgegen, dass sich bei den Kanadiern immer wieder Lücken aufrissen. So auch in der 44. Minute, als Suter plötzlich alleine vor Thompson auftauchte und das 5:3 erzielte. Darauf wussten die Kanadier keine Antwort mehr. Und Meier (59.) traf noch zum 6:3 ins verlassene Tor.

