Seraphin Däster in der Nähe der Stelle, wo ihm vor neun Jahren ein Mann von der Brücke auf den Kopf gesprungen ist. Er will vor den Gefahren des Brückenspringens warnen.

Seraphin Däster in der Nähe der Stelle, wo ihm vor neun Jahren ein Mann von der Brücke auf den Kopf gesprungen ist. Er will vor den Gefahren des Brückenspringens warnen.

Herr Däster, was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie das Video gesehen haben, in dem eine Brückenspringerin um ein Haar auf dem Kopf eines Schwimmers landet?

Es hat mich extrem aufgewühlt. Eigentlich dachte ich, ich sei über das, was damals geschehen ist, hinweg. Aber als ich dieses Video anschaute, kam in mir wieder eine Wut hoch, die mich fast rasend machte. Eine riesige Wut über die Dummheit gewisser Menschen, die trotz Unfällen wie meinem immer noch und ohne nachzudenken andere gefährden.