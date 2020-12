Drama in Rheinfelden – «Das Schloss ist privat» Die Stadt Rheinfelden ist mit dem neuen Eigentümer vom Schloss Beuggen unzufrieden. Am liebsten sähe sie den Komplex weiterverkauft. Für den Besitzer kommt das aber nicht infrage. Andrea Schuhmacher

Das Schloss Beuggen während der Rheinfelder Gartenmesse 2016. Foto: Alamy

«Ich bin Eigentümer einer privaten Immobilie», sagt Kai Flenders, seit 2017 Besitzer des Schlosses Beuggen in Rheinfelden (Baden). Er erwarb die am Rhein gelegene Anlage von der Evangelischen Landeskirche Baden. Das im Jahr 1268 vom deutschen Ritterorden fertiggestellte Schloss ist in den letzten Jahrzehnten zu einem beliebten Ausflugsziel geworden, als Kulturstätte und ein der Öffentlichkeit zugänglicher Ort. Dieser öffentliche Charakter vom Schloss Beuggen droht mit dem neuen Eigentümer verloren zu gehen. Und sorgt für Ärger.

In Besitz der Evangelische Landeskirche wurden im Komplex, zu dessen Elementen auch eine Kirche zählt, Tagungen abgehalten, Trauungen sowie Schlosskonzerte und Messen durchgeführt. Eine Gaststätte mit rund 50 Zimmern, ein Gastronomieservice und ein Park sind ebenfalls Teil der Anlage.