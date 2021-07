Neuer Leuchtturm am Klybeckquai – Das Schiff ist flottgemacht Nach zwei Jahren Bauzeit nimmt der Verein Shift Mode seinen Kulturbetrieb im Leuchtturmschiff Gannet auf. Dominik Heitz

Gleich neben dem Rhein gestrandet und nun als Kulturzentrum einsatzbereit: Das ehemalige Leuchtturmschiff Gannet auf dem Holzpark an der Uferstrasse. Foto: Nicole Pont

Die Luken sind offen, die Schotten auch: Das mächtige Schiff Gannet kann als Kulturzentrum starten. Jahrzehntelang hatte es in der nordirischen See seinen Dienst getan und mit seinem Leuchtturm andere Schiffe vor dem heimtückischen Fels namens South Rock gewarnt. Dann kam der Verein Shift Mode auf die Idee, den rostigen Kahn den Rhein hochzuschippern, um ihn in Basel als Ort für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen.

Im Oktober 2019 wurde das bald 70-jährige Hochseeschiff mit einem riesigen Spezial-Raupenkran aus dem «Bach» gehoben und im Holzpark Klybeck in ein festes Bett gelegt. Knapp zwei Jahre hat es gedauert, um das Schiff unter der Projektleitung von Tom Brunner und dem Schiffexperten Andy Wyss für die neuen Bedürfnisse flottzumachen. Nun steht es bereit: Am 15. Juli wird es seinen Ganzjahres-Kulturbetrieb aufnehmen.

Der Maschinenraum des Hochseeschiffs ist zu einem Kulturraum mit Bühne und Zuschauerraum umgebaut worden. Dabei ziehen sich die geflammten Holzdielen mit ihrem zebraähnlichen Muster als dekoratives Leitmotiv durch das ganze Schiff. Foto: Nicole Pont

Maschinenraum als Theater

Am Freitag gaben Brunner und Wyss sowie Katja Reichenstein als Verantwortliche für die Kulturveranstaltungen und Roy Bula, Leiter des Musikprogramms, Einblick in das umgebaute Leuchtturmschiff. Der ehemalige Maschinenraum – Messgeräte, Röhren und Telefone erinnern noch daran – ist zu einem Veranstaltungsraum mit Bühne, ausgeklügeltem Soundsystem und zwei Bars hergerichtet worden. Hier sollen Musik, Theater, Ausstellungen, aber auch Tanznachmittage für Senioren oder Kinderbuchlesungen zum Zuge kommen. Voraussichtlich im Oktober soll dieses Programm richtig hochgefahren werden.

Dank der Tatsache, dass sich der Maschinenraum unter der Erde befindet und mit mächtigen, schalldichten Türen versehen ist, können auch laute Konzerte stattfinden, ohne dass Anwohner davon belästigt werden.

Im Mitteldeck, wo sich früher unter anderem die Kajüten befanden, erstreckt sich nun das Restaurant und befinden sich im Bug die Toiletten. Darüber liegt das mit einem Helikopterlandeplatz versehene Oberdeck, das als Sommerterrasse dient, auf der bei schönem Wetter gegessen werden kann. Deshalb ist hier das Steuerhaus auch zu einer Kombüse umfunktioniert worden, während der Fuss des Leuchtturms eine Bar beinhaltet.

Das Mitteldeck beherbergt das Restaurant. Eine gusseiserne Wendeltreppe – sie stammt aus einer U-Bahn-Station in London – führt hinunter zum Kulturraum. Foto: Nicole Pont

Radio muss warten

Neben dem Kultur- und Restaurantbetrieb soll auf dem Schiff auch ein Radiosender ausstrahlen, der sein Studio im 15 Meter hohen Leuchtturm haben soll. «Wir möchten die Entwicklungen am Hafen, in der Stadt Basel, der Nordwestschweiz, aber auch im Dreiland aufmerksam, verspielt und journalistisch seriös begleiten», sagte Katja Reichenstein vor zwei Jahren. Nun musste sie bekannt geben: «Das Radio kommt leider noch nicht zustande; das Geld dazu fehlt.» Das Projekt werde man aber weiterverfolgen.

Der ganze, anfänglich mit rund 900’000 Franken veranschlagte Schiffsumbau hat um die 1,2 Millionen Franken gekostet – grösstenteils über Kredite eigenfinanziert; «Steuergelder sind keine geflossen», sagt Katja Reichenstein. Hätten von den insgesamt gegen 100 an den Arbeiten beteiligten Menschen nicht gegen 90 Prozent ehrenamtlich mitgeholfen, wäre das Projekt nicht bezahlbar gewesen.

Im Schiffsbug befinden sich die Toiletten. Im Pissoir dienen Feuerlöscher aus dem Maschinenraum als Pinkelbecken. Foto: Nicole Pont Das Oberdeck dient als Sommerterrasse mit einer Bar, die sich im Fuss des Leuchtturms befindet. Foto: Nicole Pont Das teilweise ins Erdreich versenkte, bald 70-jährige Schiff verweist mit dem Leuchtturm auf seine einstige Funktion in der nordirischen See. Foto: Nicole Pont 1 / 6

