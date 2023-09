Da kriegt man so ein Gefühl. Ich habe es auch direkt Taulant Xhaka gesagt, «ich schiesse in diese Ecke», und er war komplett einverstanden.

Können Sie ein bisschen über die Gründe erzählen, wieso Sie nach Basel gekommen sind?

Ich bin ein junger Spieler, und Basel ist ein riesiger Club. Sie haben mir das Projekt vorgestellt, nämlich den FCB wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört. So sind wir alle gemeinsam hier, um etwas zu schaffen, was ich sehr schön finde. Wie dieses Spiel gezeigt hat, sind wir auch bereit, dafür zu kämpfen. Denn wir sind Basel, der grösste Verein in der Schweiz, und wir wollen zurück auf den ersten Platz, zurück in die Champions League. Beim nächsten Spiel werden wir wieder alles geben, und dann hoffentlich drei Punkte holen.