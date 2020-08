Mit Ihrem Wechsel zu CNN Money Switzerland sind Sie dem exklusiven Club von Frauen an der Spitze von Schweizer Medientiteln beigetreten. Nun ist das Abenteuer schon wieder zu Ende: Was bedeutet das für Sie?

Es ist natürlich auch ein trauriger Tag für den Wirtschaftsjournalismus in der Schweiz. Das Land verliert den einzigen TV-Wirtschaftssender abseits der SRG-TV-Formate (hier geht es zur Meldung: Schweizer Business-TV-Sender wird eingestellt). Und wir verlieren auf einen Schlag die wenigen weiblichen Stimmen in diesem Feld. «Die Corona-Krise ist weiblich», habe ich in einer meiner letzten Kolumnen geschrieben. In diesem Sinne habe ich damit vorweggenommen, was uns nun selber passiert.