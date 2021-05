Bettler in den Basler Trams – Das sagt die Polizei zum Brief des BVB-Direktors Die BVB sind überfordert mit den Bettlern, die in ihren Fahrzeugen unterwegs sind. Kann die Polizei daran etwas ändern? Alexander Müller

Bettler sorgen in den Trams für rote Köpfe bei Passagieren, aber auch bei den BVB selbst. Foto: Dominik Plüss

Seit mehr als einem Jahr leiden die Transportunternehmen unter der Corona-Pandemie, die Passagierzahlen sind drastisch gesunken, sowohl BVB als auch BLT müssen mit happigen Einbussen zurechtkommen. Nun könnten die Bettler in den Trams dazu führen, dass Fahrgäste auch nach dem Abflachen der Corona-Welle auf eine Fahrt mit dem ÖV in der Basler Innenstadt verzichten.

Diese Befürchtung teilt zumindest BVB-Direktor Bruno Stehrenberger mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. «Wir haben wegen Corona schon genug Fahrgäste verloren. Jetzt wollen wir nicht noch mehr verlieren», schreibt Stehrenberger an seine Belegschaft. Er wendet sich zudem brieflich an den Kommandanten der Basler Polizei und bittet um Hilfe. Die Passagiere ärgern sich laut dem BVB-Direktor zunehmend wegen der «teilweise sehr aufdringlichen Bettler». Ob die Polizei nicht vermehrt auch in den Trams Präsenz markieren könne, fragt der BVB-Chef die Polizei.