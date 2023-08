500. Spiel für den FC Basel – Das sagen Trainer, Wegbegleiter und Freunde über Fabian Frei Fabian Frei bestreitet am Donnerstag in Kasachstan sein 500. Pflichtspiel für den FC Basel. Ehemalige Mitspieler, Trainer und Wegbegleiter teilen ihre Erinnerungen. Tilman Pauls Dominic Willimann

Ehemalige Trainer, Mitspieler und Wegbegleiter blicken zurück auf die Karriere von FCB-Rekordspieler Fabian Frei. Fotos: Freshfocus/Keystone

Benjamin Huggel: «Manchmal musste man ihm eins auf den Deckel geben»

Benjamin Huggel und Fabian Frei – hier mit David Abraham – haben in ihrer Karriere 79-mal gemeinsam für den FC Basel auf dem Feld gestanden. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

«Als Fabian und Valentin damals zu uns in die 1. Mannschaft gekommen sind, war relativ schnell klar, dass die beiden nicht nur sportlich eine Bereicherung waren. Marco Streller und ich haben auch zwei Spieler gesucht, mit denen wir im Bus jassen konnten. Wir haben sie zu uns an den Tisch geholt und schnell gemerkt, dass sie auch da mithalten konnten. Sie mussten zwar ein paar Sachen lernen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass beide inzwischen besser jassen können als wir.

Für Fabian hatte es sicher auch den Vorteil, dass er durch die Nähe zu uns viel gelernt und aufgesaugt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er durch die Nähe zu uns von manchen Mitspielern einen gewissen Neid gespürt hat. Aber er hatte schon da ein gesundes Selbstvertrauen. Manchmal musste man ihm – wie allen Jungen – mal eins auf den Deckel geben, damit er wieder in die Spur kam.

Ich weiss noch, dass ich ihm relativ früh – halb im Ernst und halb als Scherz – gesagt habe, dass er mit seinem Talent am Ende der Karriere zig Millionen auf dem Konto haben würde. Ich weiss noch, er hat mich mit grossen Augen angeschaut. Aber: Ich hatte recht! 500 Spiele für einen Club wie den FCB, und das, obwohl er ein Jahr in St. Gallen und zweieinhalb Jahre in Mainz war. Eine unglaubliche Zahl, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Ich bin stolz, dass ich mit ihm zusammen spielen durfte.»

Timm Klose: «Er hat geschaut, dass ich nicht in ein Loch falle»

Fabian Frei und Timm Klose (rechts) beim Zusammenzug des Schweizer Nationalteams im Juni 2011. Foto: Valeriano Di Domenico (Freshfocus)

«Ich habe mehrere Erinnerungen, die den Menschen Fabian Frei beschreiben und die zeigen, was für ein Typ er ist. Symbolisch für all diese Erinnerungen ist aber das EM-Qualifikationsspiel im Oktober 2011 gegen Wales: Wir haben damals mit 0:2 verloren, und in der Öffentlichkeit war ich nachher für viele der Sündenbock. Ich habe zum ersten Mal erlebt, wie das ist, wenn man voll in der öffentlichen Kritik steht.

Fabi war damals mein Zimmerpartner, und er hat sich nach diesem Spiel regelrecht um mich gekümmert, damit ich diese Situation irgendwie verarbeiten konnte. Er hat mir gut zugeredet, hat mich abgelenkt und geschaut, dass ich mental nicht in ein Loch falle. Er war in dem Moment wirklich extrem wichtig für mich.

Fabi ist nicht nur so, wie ihn die meisten Menschen aus der Öffentlichkeit kennen, wenn er auf dem Platz steht oder nach dem Spiel Interviews gibt. Er ist ein Mensch, der sich um seine Mitspieler sorgt und dem extrem viel daran liegt, dass es allen gut geht. Ich weiss, dass ich ihm immer vertrauen kann – und das in einem Geschäft, in dem das nicht immer ganz einfach ist.»

Martin Schmid: «Fabian war mein absoluter Wunschspieler»

Beim FSV Mainz 05 hat Fabian Frei unter Trainer Martin Schmidt 48 Partien bestritten und dabei zwei Tore erzielt. Foto: Thomas Frey (Keystone)

«Fabian ist im Sommer 2016 als mein absoluter Wunschspieler nach Mainz gekommen. Wir haben uns extrem um ihn bemüht, und ich bin damals nach Basel gefahren, um dort ein langes Gespräch mit ihm zu führen. Daraus wird mir immer in Erinnerung bleiben, wie er zu mir sagte: ‹Ich will nicht nur sechsmal im Jahr Champions League spielen, ich will jedes Wochenende Champions League spielen. Deshalb würde ich gern in die Bundesliga wechseln.› Das hat mich beeindruckt, denn es zeigt, welchen Stellenwert die Bundesliga bei Schweizer Spielern hat.

Leider hat er sich früh nach seinem Transfer verletzt und fiel länger aus, aber wir konnten dennoch immer auf ihn zählen. Neben seinen sportlichen Qualitäten hat Fabi uns auch als Mensch unheimlich viel gegeben: Er hat eine immens positive Ausstrahlung und geht offen und herzlich auf Leute zu, verfügt über eine hohe Sozialkompetenz. Er konnte mit allen und jedem, hatte viele gute Freunde im Team. Seine Mehrsprachigkeit hat dabei zusätzlich geholfen und natürlich auch mir als Trainer. Wir in Mainz freuen uns alle mit ihm, dass er nun 500 Spiele für den FCB erreicht – ein toller Rekord!»

Massimo Ceccaroni: «Ein Rekord für die Ewigkeit»

Massimo Ceccaroni war mit seinen 452 Einsätzen für den FC Basel lange Zeit Rekordspieler des Clubs – bis er im letzten Jahr von Fabian Frei abgelöst wurde. Foto: Steffen Schmidt (Freshfocus)

«Als Fabian mich im letzten Jahr als Rekordspieler des FC Basel abgelöst hat, da hat er in einem Interview mal gesagt, dass er sich selbst nie als Legende des Clubs bezeichnen würde. Und dass die Fans in vielen Jahren eher von Spielern wie Marco Streller, Alex Frei, Benjamin Huggel oder auch von mir reden, wenn es um die grossen Namen des Clubs geht. Weil wir aus Basel und der Region kommen und darum enger mit der Stadt verbunden sind. Da kann ich nur sagen: Fabian, du liegst falsch!

Er kommt zwar nicht aus Basel. Aber in allem, was er macht, was er sagt und wie er auftritt, ist Fabian seit vielen Jahren Rotblau. Er hat den Club in erfolgreichen, aber auch in weniger erfolgreichen Phasen erlebt und nach aussen vertreten. Er war immer zur Stelle, wenn es ihn gebraucht hat. Er hat sich immer hingestellt, wenn es etwas zu erklären gab. Und jetzt hat er einen Rekord aufgestellt, der ziemlich sicher für die Ewigkeit sein wird. 500 Partien für einen Club, wer schafft so was heutzutage noch?»

Werner Mogg: «Er war von Anfang an der Chef auf dem Platz»

Werner Mogg hat viele Spieler im Nachwuchs des FC Basel ausgebildet – einer von ihnen war der damals noch junge Fabian Frei. Foto: Sandro Stutz (Freshfocus)

«Ich war Fabians erster Trainer beim FC Basel, in der U-16. Und ich erinnere mich noch gut, wie dominant Fabian bereits als 15-Jähriger aufgetreten ist und zu wirklich allem eine Meinung hatte. Das stellte mich als Trainer damals vor eine Herausforderung: Auf der einen Seite war da eine Mannschaft, die bereits in der U-15 zusammen spielte und funktionierte. Auf der anderen Seite kam einer aus Winterthur, der von Beginn an der Chef auf dem Platz war. Das gefiel nicht allen, einige hatten mit seiner Art Mühe.

Die Missgunst ihm gegenüber legte sich aber, als die anderen Spieler sahen, dass wir nun einen im Team hatten, der nicht nur vorausgeht, sondern auch sehr mannschaftsdienlich ist. Ich mochte seine Art, auch wenn ich seinetwegen viele Gespräche mit den anderen Spielern führen musste. Übrigens: Gekommen ist er als Stürmer. Doch ich fand: Es ist schade, einen Fussballer mit solchen Qualitäten dort aufzustellen. So funktionierte ich ihn zum offensiven Mittelfeldspieler um.

Wenn ich ihm heute zuschaue, ist er immer noch derselbe – ausser vielleicht, dass er nicht mehr so viel läuft.»

Peter Knäbel: «Er stand nicht in meinem Büro und hat gejammert»

In seinen ersten Jahren in Basel war Peter Knäbel, der Technische Direktor des FCB, ein wichtiger Bezugspunkt für Fabian Frei. Foto: Tim Rehbein (Keystone)

«Meine Beziehung zur Familie von Fabian Frei würde ich als freundschaftlich und vertrauensvoll bezeichnen. Wir kennen uns schon lange, und entsprechend früh habe ich Fabian kennen gelernt, bei dem man schon in der U-12 erkennen konnte, dass er überdurchschnittlich begabt war. Er war einer der herausragenden Spieler, und darum war nach meinem Wechsel zum FCB klar: Wenn man ein nationales Talent in dieser Altersstufe verpflichtet, dann ist er einer der ersten Kandidaten.

Natürlich hatte ich zu Beginn in Basel ein Auge auf ihn, das ist doch klar, wenn man die Familie gut kennt und befreundet ist. Und die ersten Monate waren sicher nicht immer einfach. Aber es ist nicht so, dass er ständig bei mir im Büro gestanden wäre und gejammert hätte. Fabian hatte einen guten familiären Support, hat aber auch viel mit sich selbst ausgemacht – und wenn es mal etwas gab, dann wusste er, wo er sich melden musste.

Ich bin froh, dass er diese Situation robust gemeistert hat und daran gewachsen ist. So wie viele Jugendliche in einem gefestigten Umfeld daran wachsen. Und es ist schön, zu sehen, dass er auch in dieser Phase seiner Karriere noch immer einen Wert für den FCB hat, in der er junge Spieler entwickeln und leiten kann.»

Markus Frei: «Er wusste früh, was er will»

Markus Frei hat seinen Sohn Fabian früh nach Winterthur und Basel ziehen lassen. Heute sagt er: «Ich weiss nicht, ob wir das heute noch mal so machen würden.» Foto: Andy Müller (Freshfocus)

«Für Fabian war schon immer klar, dass er Fussball spielen will. Mit 3½ Jahren ist er beim Training seines älteren Bruders Pascal einfach mit auf den Platz gestürmt. Er hatte überhaupt keine Angst vor den älteren Jungen. Mit 12 Jahren fuhr er – nachdem wir ihm den Weg gezeigt hatten – regelmässig alleine mit dem Zug von Frauenfeld nach Winterthur. Und als es darum ging, zu welchem Club er wechseln würde, war für ihn klar, dass er nach Basel wolte.

Er hätte auch zu Winterthur oder zu den Grasshoppers wechseln können. Wir haben ihm da die volle Freiheit gelassen. Für Fabians Mutter und mich wären Winterthur und GC natürlich einfacher gewesen, weil es näher ist. Er hätte also theoretisch auch in Zürich landen können. Aber Fabian wollte unbedingt nach Basel. Und mit 15 Jahren ist er dann zu Hause ausgezogen und hat im Wohnheim in Muttenz gelebt. Ich weiss nicht, ob wir das heute noch mal so machen würden. Wenn ich nur daran denke, was alles hätte passieren können. Aber es zeigt, dass Fabian schon früh wusste, welchen Weg er gehen wollte.»

Gaetano Giallanza: «Er spürt, dass der FCB ihn auch nach fast 500 Spielen noch braucht»

Gaetano Giallanza hat 46 Spiele für den FC Basel bestritten – heute berät er den Basler Rekordspieler Fabian Frei. Foto: Werner Getzmann (Keystone)

«Im Sommer 2009 wurde Fabian nach St. Gallen ausgeliehen – seither berate ich ihn. Und er ist immer noch der gleiche Fabi wie damals. Man kann sich gut mit ihm über alles austauschen, er wirkt immer entspannt. Bei Vertragsverhandlungen allerdings überlässt er mir die Verantwortung. Er möchte nicht so gern mit seinem Arbeitgeber diskutieren.

Wir kennen uns sehr gut, wissen, wie wir ticken, und arbeiten als Team zusammen. Mit einem Schmunzeln denke ich an seine Zeit in Mainz zurück. Da hiess es, er sei nun in der Bundesliga und müsse seine Ernährung umstellen. Fabi tat es – und verletzte sich prompt! Danach fiel er drei Monate mit einer Muskelverletzung aus. Ich weiss nicht, ob er in seiner Karriere je so lange pausieren musste.

Was ich an ihm bewundere, ist, dass er sich immer durchgesetzt hat. Es gab manch einen Trainer, der sagte, er müsse mehr in sich und seinen Körper investieren. Vielleicht brauchte er diesen Druck manchmal, um seine Qualitäten auszuspielen. Denn am Ende holte er jeweils das Maximum aus sich heraus. Wie in diesen Wochen – er spürt, dass der FCB ihn auch nach fast 500 Spielen immer noch braucht.»

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.