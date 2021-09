Corona-Medienkonferenz - «Die Situation ist sehr angespannt»

Quarantäne an Schulen

Das Virus ist nicht verschwunden, das Niveau der Neuansteckungen blieb im Sommer höher, als vor einem Jahr, sagt Kantonsärzte-Vertreter Rudolf Hauri. Die Lage sei wieder unsicher geworden und könne noch nicht als kontrolliert bezeichnet werden. Das Contact Tracing laufe auf Hochtouren, könne jedoch das Virusgeschehen nicht genug eindämmen.

Die Ansteckung von Jugendlichen und jungen Menschen lasse sich nicht verhindern. Regelmässige Test sowie eine Maskenpflicht an den Schulen helfe aber, die unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhindern. In Schulen und Kitas brauche es eine ausdifferenzierte Handhabung der Quarantäneregeln. Je höher die Impfquote sei, umso eher könnten diese Regeln gelockert werden, so Hauri.