Es war eine Überraschung, was der FC Basel am Dienstag mitteilte und doch kam es nicht ganz unerwartet: Valentin Stocker wird am Sonntag seine Karriere beenden. Der Captain hat sich mit dem FCB darauf verständigt, seinen Vertrag bis zum Sommer 2023 nicht zu erfüllen. Stattdessen soll der 33-Jährige nach einer Auszeit nach und nach an den Posten des Sportchefs herangeführt werden.

Ab 12.15 Uhr werden Stocker und FCB-Mitbesitzer David Degen an einer Pressekonferenz über die Gründe für den Rücktritt sprechen und wie es zu dieser Entscheidung kam. Die wichtigsten Aussagen finden Sie hier in unserem Live-Ticker.