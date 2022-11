Suppentag in Basel – Das sagen Basler Promis zur Armut

Für Marco Streller sind es Werte, die mit Füssen getreten werden, Stephanie Eymann will die Lücke schliessen. Keiner hält mit einer Meinung zurück. Daniel Aenishänslin

Prominente kämpfen am Suppentag gemeinsam gegen Armut: (v.l.) Marco Streller (Ex-FCB-Stürmer), Regierungsrätin Stephanie Eymann, Benedikt von Peter (Direktor Theater Basel), -minu (BaZ-Kolumnist und Basler Stadtoriginal). Foto: Pino Covino

Es gibt so manche Suppe auszulöffeln in diesen Zeiten. Beim Gönnerverein der Schweizer Tafel Region Basel im Lago 105 an der Freien Strasse vorerst köstlich warme aus dem Suppentopf. «Der Suppentag ist unser grösster Fundraiser», sagt Präsidentin Sandra Locher, «wir hoffen auf finanzielle Hilfe und wollen auf uns aufmerksam machen.» Die Tafel kämpft gegen Armut und Food-Waste an. Und mit ihr einige prominente Köpfe, die zum 19. Suppentag in der Post Passage an der Freien Strasse zum Suppenlöffel greifen. Für ein kurzes Gespräch über Armut legen sie die Kelle ausnahmsweise zur Seite.