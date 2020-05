In der Stube – und draussen – Das Runde muss ins Runde Seit die Sportart vor fünf Jahren durch eine US-amerikanische TV-Show bekannt wurde, geniesst Spikeball immer grössere Popularität. Dem Volleyball ähnlich und leicht zu transportieren, ist Spikeball die optimale sportliche Freizeitbetätigung für draussen und drinnen. Benjamin Schmidt

Egal ob im Garten, in der Sporthalle oder am Strand: Spikeball kann überall gespielt werden. Foto: Reuters

Sie spielen gerne Volleyball, doch im eigenen Garten ist nicht genug Platz? Oder es ist genug Platz da, aber das notwendige Equipment ist Ihnen zu teuer und zu aufwendig zu installieren? Für all jene gibt es gute Nachrichten. Seit einigen Jahren ist eine Alternative auf dem Markt, die mehr und mehr an Beliebtheit dazugewinnt. Gut, es handelt sich dabei nicht um Volleyball im eigentlichen Sinne. Doch das Spielprinzip ist ähnlich, man braucht nicht viel Platz, kann es überall spielen, und es ist leicht und preiswert zu beschaffen. Die Rede ist vom sogenannten Spikeball oder auf Deutsch Schmetterball.

Aufstieg und Verbreitung dank Start-up-Unternehmen

Bekannt wurde die Sportart durch die amerikanische Fernsehsendung «Shark Tank», dem Pendant zur deutschen Unterhaltungsshow «Die Höhle der Löwen». Bei den sogenannten «Sharks» handelt es sich um prominente Investoren, die darüber entscheiden, in ihnen vorgestellte Start-up-Unternehmen mit innovativen Ideen zu investieren oder nicht. 2015 wurde den Sharks Spikeball vorgestellt, und sie sahen Potenzial in der Sportart. Viel entscheidender aber ist, dass die Zuschauer der Show sehr positiv auf das Spiel reagierten und Spikeball zu wachsender Popularität gelangte und sich so mehr und mehr in der Mainstream-Kultur etablierte.

Gespielt wird mit einem weichen gelben Ball und einem als Netz fungierenden Trampolin in der Mitte. Üblicherweise spielen zwei Teams à zwei Spieler gegeneinander. Beim Aufschlag wird der Ball via Netz zum gegnerischen Team geschlagen. Darauf gelten die Regeln vom Prinzip her wie beim Volleyball. Es sind drei Kontakte pro Ballwechsel erlaubt, beim dritten Kontakt muss der Ball auf das Netz geschlagen werden, ehe die gegnerische Mannschaft den Ball übernimmt. Das Spielfeld dreht sich 360° um das Netz herum und ist räumlich unbegrenzt. Die Spieler dürfen sich frei bewegen, allerdings ist es verboten, einen gegnerischen Laufweg zu blockieren. Tritt dies ein, erhält die benachteiligte Mannschaft einen Punkt.

Punkte werden sonst dann erzielt, wenn der Ball auf den Boden fällt, oder die verteidigende Mannschaft nicht in der Lage ist, denn Ball nach dem Schlag aufs Netz weiterzuverarbeiten. Ebenfalls erhält man einen Punkt, wenn die gegnerische Mannschaft den Ballwechsel inklusive Schlag aufs Netz nicht vollständig zustande bringt. Eingesetzt werden können alle Körperteile, bis auf die Füsse. Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst 21 Punkte mit mindestens zwei Punkten Abstand erzielt. Ausführliche Regeln für das Spiel findet man online unter Roundnet Deutschland.

Die günstigste Variante des Spiels ist für rund 40 Franken erhältlich. Gespielt werden kann es überall, wo eine freie Fläche zur Verfügung steht. Dies kann im Garten sein, auf freien Plätzen, im Park, am Strand oder auch in einer Sporthalle. Bei der Wahl des Spielfelds sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Die BaZ-Serie «In der Stube – und draussen» gibt täglich Tipps, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.