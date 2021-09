Wegen versuchten Mordes angeklagt – «Das Rizinus-Gift war für mich» Die Hauptverdächtige im Fall des versuchten Mordes in der Altersresidenz Rosengarten in Laufen gibt vor Gericht Suizidabsichten an – wegen schwerer Ehe- und Finanzprobleme. Daniel Wahl

Eine 80-jährige Seniorin in der Residenz Rosengarten in Laufen glaubt, von ihren Pflegerinnen vergiftet worden zu sein. Ihnen wurde fristlos gekündigt. Foto: zvg

Einfach haben es die fünf Richter am Baselbieter Strafgericht nicht. Seit Montagmorgen müssen sie dem Fall von mehrfach versuchtem Mord in der Seniorenresidenz Rosengarten in Laufen auf den Grund gehen und den bizarren SMS-Verkehr zweier Pflegerinnen deuten.

Die beiden Arbeitskolleginnen hatten sich im Spätsommer und im Herbst 2018 darüber unterhalten, wie man einen Auftragskiller engagiert, um den Ehemann der Hauptangeklagten umbringen zu können. Sie erkundigten sich im Internet über Giftpflanzen, insbesondere über den Blauen Eisenhut und die toxischen Rizinussamen. Die Unterhaltung darüber ist derart explizit und fokussiert, dass die Staatsanwaltschaft geradezu davon ausgehen muss, dass die beiden Ehefrauen düstere Mordabsichten gesponnen hatten – auch deshalb, weil der Rizinussamen im Coop Bau+Hobby tatsächlich bestellt und gemeinsam gekauft worden war.