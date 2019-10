Das Riehener Parlament halbiert Leistungsaufträge

Einwohnerrat Guido Vogel, SP-Gemeinderat in Riehen, beantragte am Mittwochabend beim Einwohnerrat (ER) gut 113 Millionen Franken. Dieses Globalbudget wollte die Gemeinde in den Jahren 2020 bis 2023 im Leistungsauftrag «Gesundheit und Soziales» ausgeben. Gegenüber den Jahren 2016 bis 2019 wäre dies eine Kostensteigerung von 11 Prozent gewesen. «Die Aufgaben sind gleich geblieben, die meisten muss die Gemeinde von Gesetzes wegen ­erbringen», erklärte Vogel.