Basels schönste Terrasse – Das Rheinbad Breite ist wieder das, was es einmal war Vor gut 30 Jahren erwog man, das «Rhybad Breiti» ganz abzureissen. Man liess dann die Hälfte stehen. Nun überzeugt es wieder mit der alten Grösse, und eine Vereinsmitgliedschaft ist so begehrt wie nie. Markus Wüest

Alex Hatebur, Felix Albrecht, Barbara Zimmerli, Victor Arnold und Pascal Stelz (v.l.): Der Vereinsvorstand des Rheinbads Breite hat gut lachen. Foto: Nicole Pont

Was heisst es immer wieder – den Vereinen laufen die Mitglieder davon? Niemand will sich mehr engagieren? Für den Vorstand findet sich eh niemand?

Stimmt gar nicht. Wir kennen einen Verein, der gerade daran ist, sich Gedanken zu machen, wie gross man überhaupt noch werden will. Es ist ein Verein, der aktuell 550 Mitglieder hat und bei dem es eine Warteliste gibt. Geführt wird dieser Verein von fünf ehrenamtlich Tätigen, die in den letzten Tagen ziemlich absorbiert waren. Gab es doch einiges zu feiern:

125 Jahre Rheinbad Breite. 50 Jahre Verein Rheinbad Breite. Offizielle Übergabe des erweiterten Rheinbades vom Kanton an den Verein durch Regierungsrätin Esther Keller am letzten Samstag und schliesslich heute, am 1. August, die offizielle Eröffnung der neuen Hälfte.

Das Rheinbad Breite im Lauf der Zeit 1898: Gründung des Rheinbads Breite als vierte Badeanstalt am Rhein. 1929: Weiterer Ausbau. 1973: Gründung des Vereins Rheinbad Breite, erstmals wurde ein Abriss erwogen. Stattdessen verpachtet der Kanton es dem neuen Verein. 1986: Baupolizei verordnet die Schliessung, weil das Gebäude marode ist. 1988: Das Projekt «Lattenzaun» wird erarbeitet, mit dem das alte «Rhybadhuus» optisch durchlässiger werden soll. Der Kanton schreibt rote Zahlen und macht deshalb kein Geld locker. 1991: Das Rheinbad-Breite soll auf Ende der Badesaison 1992 abgerissen werden. Ein Komitee zur Erhaltung sammelt Spendengelder und 10’300 Unterschriften für einen Erhalt. 1992: Abriss der einen Hälfte des Bades. Die Christoph-Merian-Stiftung übernimmt einen grossen Teil der Renovierungskosten des anderen Teils. 1994: Das Rheinbad Breite eröffnet wieder und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. 2006: Die gesamte Eisenkonstruktion muss entfernt und ersetzt werden. Die Böden der beiden Plattformen oben und unten wurden neu mit Holzplanken eingezogen. Es gibt neu eine Bar mit Kiosk. 2008: Das Restaurant Veronika zieht ein. 2010: Die Sauna am Rhy baut das Rheinbad-Breite wintertauglich um. 2017: «Le Rhin Bleu» ersetzt das «Veronika». Alexandre Kaden übernimmt. 2019: Der Kanton bewilligt den Ausbau des Rheinbads zur alten Grösse. 2023: Offizielle Eröffnung am 1. August.

Ist diese neue Hälfte auch die bessere Hälfte, wie man so sagt? Das ist eine müssige Diskussion. Aus Sicht der Vereinsmitglieder vielleicht schon. Denn durch die Rekonstruktion zur alten Grösse, jener aus dem Eröffnungsjahr 1898, gibt es jetzt 80 Badeplätze mehr. Und schliesslich ist das die Kernaufgabe eines Bades: das Baden ermöglichen.

Es gibt aber auch mehr Umkleidekabinen, mehr Garderoben, Duschen, WC. Und eine schicke neue Sauna sowie – auf zwei Ebenen – grosszügige Flächen zum Sünnelen, Beisammensein, Schwatzen und sich Erholen nach einem Rheinschwumm.

Mit Liebe zum Detail: Die neue Garderobe mit Kästchen für die persönlichen Sachen. Foto: Pascale Schorno

Als der Verein erstmals einen Gastronomiebetrieb an Bord holte, hiess das Restaurant Veronika. Seit sechs Jahren ist die Safran-Zunft beziehungsweise Alexandre Kaden der Pächter. Statt Veronika heisst das Restaurant über dem Rhein Le Rhin Bleu, und es war am Abend des 31. Juli seit Tagen ausgebucht. Auf der neuen Hälfte feierte gleichzeitig der Verein sein traditionelles, sehr ungezwungenes 1.-August-Fest mit Grill – und später mit musikalischer Unterhaltung.

Montag, 31. Juli: Grillabend für die Mitglieder des Vereins Rheinbad Breite. Foto: Nicole Pont

Die Idee, das Rheinbad mit einem Restaurant zu ergänzen, hat sich quasi als lebensrettende Massnahme erwiesen. So fliessen seither Pachteinnahmen in die Vereinskasse, und damit war es letztlich auch möglich, das Bad wieder in voller Grösse erstrahlen zu lassen.

Dem Rhin Bleu habe man aber nicht mehr Platz eingeräumt, sagt Victor Arnold, Präsident des Vereins Rheinbad Breite. «Diese neu erstellte obere Hälfte steht in der Naturschutzzone. Das sprach dagegen. Zudem fand auch Alexandre Kaden, das bestehende Restaurant habe eine gute Grösse.» Hätte man erweitert, wäre es überdies unumgänglich gewesen, auch die Infrastruktur für die Küche auszubauen.

Das Vorprojekt für den Ausbau zur alten Grösse kam vom Verein selber. Die Regierung beziehungsweise der Grosse Rat hat dafür Ende Dezember 2019 grünes Licht gegeben. Geplant wurde der Umbau vom Architekten Lukas Baumann. Dass die Basler Politik letztlich das Sagen hatte, lässt sich mit den Eigentumsverhältnissen erklären. Beide Rheinbäder, sowohl jenes weiter unten beim St. Johann als auch das bei der Breite, sind im Besitz des Kantons.

Der Erweiterungsbau wurde laut Arnold in einer Public Private Partnership finanziert. Mit anderen Worten: Kanton und Private spannten zusammen, um das Projekt zu realisieren. Der Kanton übernahm Kosten in der Höhe von 3,9 Millionen Franken, der Verein – unterstützt von Sponsoren – steuerte 1,3 Millionen bei. Wegen der Pandemie und der gestiegenen Materialkosten wurde der Erweiterungsbau teurer als geplant.

Wenige Tage vor der Eröffnung: Alles so schön neu hier! Foto: Markus Wüest

Vorstandsmitglied Felix Albrecht rät, sich das Rheinbad Breite nun mal vom Kleinbasel aus anzusehen: Es wirke harmonisch und so, als sei es nie anders gewesen. Und Victor Arnold spricht von einer «Insel in der Stadt» und der mediterranen Atmosphäre, die das Rhybad ausstrahle. «Es soll ein Begegnungsort sein, an dem es möglich ist, dass Menschen in Badehosen durch das Restaurant laufen, in dem vielleicht grad ein paar mit Hemd und Krawatte sitzen.»

Dass das Wetter ausgerechnet am Tag der offiziellen Eröffnung nicht mitspielt: tant pis. Kommt halt das Wasser mal von oben, statt dass man darin eintaucht.

Die neue Sauna. Foto: Pascale Schorno

Markus Wüest ist Mitglied der Chefredaktion der BaZ. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.