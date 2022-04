Kolumne von Christoph Eymann – Das RG – ein nostalgischer Rückblick auf das Realgymnasium Und warum es in Basel auch in 60 Jahren noch Anlass geben wird, dankbar auf die eigene Schule zurückzublicken. Meinung Christoph Eymann

Diese Schule prägte ihre Schülerinnen und Schüler. Es herrschte ein guter, freier Geist, niemand wurde zurechtgebogen, schreibt der BaZ-Kolumnist über das RG. Foto: Tamedia-Archiv

Fast auf den Tag genau vor 60 Jahren warteten etwa 100 Buben vor den Toren des RG auf die Klasseneinteilung. Einige erzählten ungefragt und vorlaut der umgebenden Schicksalsgemeinschaft, was da drinnen in den nächsten acht Jahren auf alle zukommen wird. Andere waren erwartungsvoll ruhig, wieder andere ängstlich; wohl weil ihnen der Schritt aus der vertrauten Primarschule ins RG nicht so leicht fiel.