Senfkorn – Das Rezept zum Film Ein Ratatouille ist zwar ein Sommergericht und keine Herbstspezialität. Aber da Zucchini, Auberginen und Tomaten heute das ganze Jahr erhältlich sind, können die Aromen Südfrankreichs auch jetzt noch die Sinne betören. Heinz Eckert

Eigentlich ein Confit Byaldi: Das Ratatouille aus dem Film «Ratatouille». Foto: Felix Furo/ Alamy

Rémy heisst die charmante Ratte im Animationsfilm «Ratatouille», der Millionen Menschen in der ganzen Welt begeisterte und mit mehreren Oscars ausgezeichnet wurde. Rémy, die kleine Ratte mit perfektem Geruchssinn und ausgezeichnetem Geschmack, wollte nicht mehr in der Gosse leben, sondern Koch werden. Über Umwege und viele Hindernisse schafft es Rémy tatsächlich sogar an die Spitze der Pariser Köche. Mit «Ratatouille» haben die Pixar-Studios auch eine unterhaltsame Hommage an die französische Esskultur geschaffen. Unvergesslich bleiben die Tränen des gefürchteten Esskritikers, als er Rémys «Ratatouille» kostet und dabei an seine Kindheit und das Ratatouille erinnert wird, das ihm seine Mutter als Bub kochte, wenn er traurig war.